Nova pošiljka cepiva je tu: začenja se cepljenje starejših #foto

Najprej so na vrsti za cepljenje proti koronavirusu osebe, starejše od 80 let, ki so pri svojih osebnih zdravnikih izrazile interes za cepljenje. Nekateri zdravstveni domovi tiste, ki ustrezajo kriterijem za cepljenje, kličejo tudi sami, da jih opozorijo na možnost cepljenja, navaja STA.

V Novem mestu pričakujejo od 300 do 400 odmerkov

V Zdravstvenem domu Novo mesto bodo starejše od 80 let začeli cepiti danes, predvidoma po 14. uri. V današnji pošiljki cepiva pričakujejo od 300 do 400 odmerkov, direktorica Alenka Simonič pa je zanimanje starejših za cepljenje za STA ocenila kot dobro.

Cepili bodo po seznamih, sestavljenih po podatkih, ki so jih posredovali osebni zdravniki. Vse starejše, ki so se prijavili za cepljenje, o tem obveščajo telefonsko. Cepili jih bodo na skupni točki v prostorih Zdravstvenega doma Novo mesto, ločeno od drugih oddelkov oz. v tamkajšnji telovadnici fizioterapije. Cepili bosta dve zdravstveni ekipi. Če bo zanimanje za cepljenje preseglo razpoložljive odmerke cepiva, bo treba počakati na nove odmerke oz. da jih bo zagotovila država, je še dejala Simoničeva, še navaja STA.

Na Koroškem je interes za cepljenje velik

V Zdravstvenem domu Slovenj Gradec danes pričakujejo 160 odmerkov cepiva, ki bo prav tako večinoma namenjeno cepljenju starejših od 80 let. Te bodo začeli cepiti predvidoma v sredo dopoldne. "Interes za cepljenje je zelo velik, ne le med starejšimi in bolniki s kroničnimi boleznimi, ampak tudi med mlajšimi odraslimi," je za STA povedala direktorica Zdravstvenega doma Slovenj Gradec Marjeta Vaupot. So pa predvidene količine dobavljenega cepiva precej nižje od izraženega interesa, je dodala.

Cepljenje v Ljubljani Foto: Ana Kovač

Za zbiranje interesa za cepljenje so objavili posebno telefonsko številko in elektronski naslov, tako da imajo vse prijave na enem zbirnem mestu. Cepljenje bo potekalo v zabojnikih pred zdravstvenim domom, ekipe so že določene. Za sredino cepljenje bodo interesente po napovedih klicali danes popoldne, potem ko bodo dobili cepivo, poroča STA.

V Zdravstvenem domu Nova Gorica bodo izbrane starejše občane cepili v četrtek v telovadnici Osnovne šole Ledina v Novi Gorici. Dobili bodo 315 odmerkov cepiva, ki so jih porazdelili po približno deset na vsako ambulanto družinske medicine oziroma družinskega zdravnika.

Kot je za STA povedala strokovna vodja Zdravstvenega doma Nova Gorica Polona Campolunghi Pegan, je zanimanje za cepljenje veliko. Vsaki ambulanti so naročili, naj pripravi seznam 15 oseb, ki ustrezajo kriterijem za cepljenje, danes jih bodo vse poklicali in jih povabili k cepljenju ter jim dali točen termin. Interesa je precej več, kot je na voljo cepiva, je dodala po pisanju STA.

V Ajdovščini prejeli 135 odmerkov

Podobno je povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar. Ajdovski zdravstveni dom bo prejel 135 odmerkov cepiv. Za cepljenje so se zainteresirani lahko prijavili prek elektronske pošte ali po telefonu. Izbrane starejše bodo cepili v petek v prostorih zdravstvenega doma, vsi pa so danes že dobili sporočilo SMS z vsemi natančnimi podatki in terminom cepljenja.

Stopar je za STA povedal še, da bodo cepiva najprej namenili starejšim od 85 let. Ker pa so slednji različno opredeljeni k družinskim zdravnikom - nekateri zdravniki imajo predvsem starejše paciente, drugi skoraj nobenega - so cepiva razdelili na starejše v celotnem zdravstvenem domu, in ne enakih količin cepiva po vseh ambulantah.