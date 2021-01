Nova izjava za mesečni temeljni dohodek na voljo prihodnji teden

Mesečni temeljni dohodek je samozaposlenim, ki se v epidemiji covida-19 soočajo s težavami pri poslovanju, ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel oktobra lani. Pogoj je opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 ter padec prihodkov v lanskem letu za 20 odstotkov glede na leto 2019, navaja STA.

Po 1.100 evrov temeljnega dohodka

Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, so lahko za mesece oktober, november in december prejeli temeljni dohodek v višini po 1100 evrov. Za samozaposlene v kulturi, ki jim država plačuje obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je ta znesek za 400 evrov nižji. Do mesečnega temeljnega dohodka so prav tako upravičeni kmetje in družbeniki.

Konec decembra je vlada ta ukrep podaljšala za tri mesece, torej do konca letošnjega marca. Izjava bo predvidoma 11. januarja tako kot tista za prejšnje tri mesece dostopna zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki, so danes sporočili iz Fursa, poroča STA.

Če bodo izjavo vložili do konca tega meseca, lahko prvo izplačilo pričakujejo do 10. februarja. Na Fusru ob tem opozarjajo, da je treba za uveljavljanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti na dan vložitve izjave.

Verski uslužbenci lahko prejmejo po 700 evrov

Dodatno je sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel prejšnji teden, izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka ponudil verskim uslužbencem. Za mesece oktober, november in december 2020 lahko prejmejo po 700 evrov, vloge pa bodo lahko prav tako lahko začeli vlagati 11. januarja, še navaja STA.

Vlada je do konca marca podaljšala tudi ukrep delnega povračila izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok. Ta ukrep lahko samozaposleni, družbeniki in kmetje koristijo v primeru, da ne zaprosijo za mesečni temeljni dohodek, obrazec pa je že na voljo v eDavkih, še navaja STA.