Nova Gorica: policija išče voznico, ki je zbila otroka in pobegnila s kraja nesreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes okoli 9. ure zjutraj na Delpinovi ulici. Neznana voznica osebnega avtomobila bele barve in italijanskih registrskih številk je trčila v otroka, ki je utrpel lažje poškodbe in so ga kasneje oskrbeli zdravniki v Zdravstvenem domu Nova Gorica. Voznica je s kraja nesreče pobegnila.

Da bi razjasnili vse okoliščine prometne nesreče, novogoriški policisti prosijo vse očividce, ki imajo koristne informacije, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, policijsko postajo na Sedejevi ulici 11 v Novi Gorici oziroma pokličejo na telefonsko številko (05) 303 44 00, 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.