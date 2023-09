Nova destinacija: Wizz Air bo dvakrat na teden letel iz Ljubljane v to mesto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski nizkocenovnik Wizz Air je v sredo iz Ljubljane prvič poletel v Skopje. Nova letalska povezava bo potnikom dvakrat tedensko na voljo vse leto, in sicer ob sredah in nedeljah. Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je ob tem dejala, da jih veseli, da so ponudbi dodali novo povezavo nizkocenovnika.