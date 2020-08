Nov rekord na Hrvaškem? Neuradno več kot 190 okužb.

Na Hrvaškem so po podatkih lokalnih štabov civilne zaščite v zadnjih 24 urah našteli že več kot 190 okužb z novim koronavirusom, kar je nov rekord od začetka epidemije. Največ naj bi jih potrdili v splitsko-dalmatinski županiji in Zagrebu. Uradni podatki bodo znani predvidoma ob 14. uri.

Po včerajšnjem rekordu in potrditvi 180 okužb bo danes po tekočih napovedih Hrvaška presegla ta rekord. Največ okužb so danes našteli splitsko-dalmatinski županiji (79). Ena oseba je za posledicami bolezni covid-19 umrla. 50 okužb so do zdaj našteli tudi v prestolnici Zagreb. Sledita Osječko-baranjska županija z 14 novimi primeri in Vukovarsko-srijemska županija z 11 potrjenimi okužbami.

Od 25. marca, ko so na Hrvaškem ugotovili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, pa do danes so ob 133.493 opravljenih testih potrdili 6050 okužb. Za posledicami bolezni covid-19 je umrlo 161 ljudi. 5078 ljudi se je po okužbi pozdravilo. Trenutno je v samoizolaciji 2752 oseb. 115 ljudi je hospitaliziranih, od tega se jih 10 zdravi na intenzivni negi, piše Index.hr.

Uradni podatki bodo znani predvidoma ob 14. uri.