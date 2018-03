Nov referendum bo predvidoma 13. maja

Državna volilna komisija (DVK) je danes zjutraj po pošti prejela sodbo, s katero je vrhovno sodišče razveljavilo izid septembrskega referenduma o zakonu o drugem tiru in komisiji naložilo, da razpiše novega. Datum referenduma bo DVK določila na jutrišnji seji, predlagani sklep DVK pa navaja 13. maj.

Vrhovno sodišče je 14. marca razveljavilo izid referenduma o zakonu o drugem tiru, ki ga je na sodišču izpodbijal pobudnik referenduma Vili Kovačič, in DVK naložilo razpis novega. Pretekli petek je sodbo tudi spisalo in jo popoldne poslalo strankam v postopku.

Referendum o zakonu o drugem tiru je bil 24. septembra lani, udeležilo se ga je 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka. Referendum ni bil uspešen zaradi prenizke udeležbe in tudi zaradi rezultata samega.

Že dan po referendumu, torej še pred uveljavitvijo zakona, se je Kovačič pritožil na vrhovno sodišče zaradi nepravilnosti, ki so po njegovem mnenju vplivale na poštenost referendumskega postopka in s tem tudi na izid.

Vrhovno sodišče se je obrnilo na ustavno sodišče, ki je konec januarja presodilo, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo. Vrhovno sodišče je nato na podlagi te odločitve odločilo o Kovačičevi pritožbi in mu ugodilo.

O usodi zakona o drugem tiru, ki ga je vlada Mira Cerarja pripravila kot podlago za izvedbo skoraj milijardo evrov vrednega projekta gradnje 27 kilometrov dolge železniške proge med Divačo in Koprom, bomo tako še enkrat odločali na referendumu.

Projekt, za katerega so že bila odobrena tudi evropska sredstva, medtem teče dalje, že ta teden naj bi stekla pripravljalna dela. Evropska komisija je namreč prejšnji teden potrdila vse potrebno v povezavi s 44 milijoni evrov za pripravljalna dela, medtem ko je preostalih 109 milijonov evrov sredstev EU zamrznjenih do izida novega referenduma.