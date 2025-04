Notranja revizija razpisa za premogovni regiji ni ugotovila hujših nepravilnosti

Notranjerevizijska služba na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pri pregledu izvedbe javnega razpisa agencije Spirit za prestrukturiranje premogovnih regij ni odkrila hujših nepravilnosti. Minister Matjaž Han kljub temu meni, da je bilo prav, da so razpis razveljavili, in napoveduje podporo dobrim projektom.

Revizija – ki jo je po objavi rezultatov razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji ter po medijskih navedbah glede povezanosti določenih podjetij, ki so prejela sklepe o dodelitvi sredstev, naročil minister Matjaž Han – hujših nepravilnosti ni odkrila, je pa zaznala določene pomanjkljivosti, je danes sporočilo ministrstvo.

Te so, da pogodba med ministrstvom in javno agencijo Spirit Slovenija ne odraža dejanskega stanja delitve delovnih nalog pri pripravi javnega razpisa, da razpisna dokumentacija ni bila objavljena isti dan, kot je bil objavljen javni razpis, da so bili pozivi k dopolnitvi vlog in seznanitev prijaviteljev glede odobritve sredstev izvedeni pozneje, kot je določeno v razpisu, in da bi morala komisija glede določenih vprašanj zahtevati dodatna pojasnila prijaviteljev.

Predvsem pa revizija opozarja, naj se pri pripravi javnega razpisa, kjer se podpirajo večje investicije in gospodarsko prestrukturiranje regij, določijo takšni pogoji za prijavitelje, ki realno omogočajo izvedbo operacije, ki bo tudi dolgoročno živela v regiji in bo nosilec napredka. Obe regionalni razvojni agenciji, ki sta bili vključeni v pripravo razpisnih pogojev, sta se namreč zavzemali za čim ohlapnejše pogoje za prijavitelje, pravi ministrstvo.

To se je še pred rezultati revizije lotilo pregleda sistema izvajanja javnih razpisov in oblikovalo smernice za pripravo javnih razpisov za dodeljevanje javnih sredstev iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti. Smernice vsebujejo usmeritve za izboljšanje priprave in izvedbe javnih razpisov, ki odgovarjajo na zaznane težave pri pripravi in izvedbi javnih razpisov, pravijo.

"Glede na veliko nezaupanje javnosti glede izvedbe tega razpisa menim, da je bilo prav, da smo razpis razveljavili. To seveda ne pomeni, da ne bomo podprli vseh dobrih projektov za razvoj v premogovnih regijah. Bomo pa pri novih razpisih absolutno upoštevali tako smernice kot izsledke revizije in tako odpravili zaznane pomanjkljivosti," so v sporočilu navedli ministra.

Han je revizijo naročil po tistem, ko so mediji opozorili, da sta sklep o dodelitvi sredstev, skupaj 20 milijonov evrov, prejeli tudi podjetji, ki sta imeli leta 2023 skupaj 1,3 milijona evrov prihodkov in pet zaposlenih, obe pa je ustanovil poslovnež Tadej Von Horvath, nekdanji član podmladka stranke SD. Gre za družbi VonPharma SI in Vital QI, pri čemer naj bi Von Horvath pred objavo razpisa navidezno prodal lastništvo drugega podjetja, da bi bil upravičen do dodatnih sredstev.

Po razkritju je odstopil direktor Spirita Rok Capl, agencija pa je 82 milijonov evrov vreden razpis razveljavila. Odstop je ponudil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, a ga Han ni sprejel. Sume nepravilnosti je začelo preiskovati tudi Evropsko javno tožilstvo (EPPO), Nacionalni preiskovalni urad pa je začel predkazenski postopek. Podjetje Vonpharma SI se je po razveljavitvi razpisa pritožilo na upravno sodišče.