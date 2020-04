Nižja kazen za poskus uboja za Bežigradom

V ponovljenem sojenju za poskus uboja za Bežigradom novembra 2018 je ljubljansko okrožno sodišče Kamničanu Davidu Batiču prisodilo zaporno kazen treh let in treh mesecev zaporne kazni. K nižji kazni od prvotne so pripomogle ugotovitve, da bi zabodeni preživel tudi brez hitre zdravniške pomoči oziroma da poškodbe niso bile tako hude.

Novembra 2018 se je takrat 20-letni Batič na parkirišču za Bežigradom srečal s tedaj 18-letnikom in 21-letnikom. Kot so po dogodku zapisali na policiji, naj bi 18-letnik in 21-letnik napadla 20-letnika, ga zbila na tla in ga začela pretepati. Napadeni je iz ramenske torbice izvlekel nož in dvakrat zabodel 18-letnega napadalca. Poškodovanega je 21-letnik odpeljal na urgentni blok univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, obdolženi pa je ostal na kraju, kjer so ga policisti prijeli in mu odvzeli prostost, navaja STA.

Še vedno gre za poskus uboja

Batič je bil na prvem sojenju obsojen na pet let zapora, na ponovljenem sojenju pa so razpravljali predvsem o teži poškodb. Na prvem sojenju je prevladalo mnenje, da bi lahko zabodeni brez pomoči umrl. Na ponovljenem sojenju pa so ugotovili, da so poškodbe milejše narave, saj zabodeni ne bi umrl, tudi če mu ne bi nihče pomagal. Sodnica Vesna Podjed pa je odločila, da gre še vedno za poskus uboja, piše Dnevnik.

Skupaj s preklicano pogojno kaznijo bo moral obdolženi v zapor za tri leta in osem mesecev.

Obdolženi je bil že v preteklosti obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja.