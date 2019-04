Nikar ne kažite sredinca (policistu), saj vas bo to drago stalo

Čeprav je kazanje sredinca gesta, ki ima korenine v antični Grčiji in med Rimljani, se še danes, običajno v navalu jeze, mnogi odločijo zanjo. A ta gesta ni le nevljudna in žaljiva, zaradi nje vas lahko policisti močno oglobijo - lahko ste tudi ob več sto evrov.

Nedavno je sodišče v ameriški zvezni državi Michigan presodilo, da je dobro znana gesta z dvignjenim sredincem primer svobode izražanja, piše The New York Times. Tožbo je sprožila voznica, ki je sredinca policistu pokazala po tem, ko ji je že napisal kazen za prehitro vožnjo. Zaradi geste jo je ponovno ustavil in ji napisal še strožjo kazen.

Njegovo dejanje, kot je presodilo sodišče, ni bilo upravičeno. Voznica ga je sicer tožila, ker naj bi policist kršil njeno pravico do svobode izražanja, ki je zapisana v prvem amandmaju ameriške ustave, in na podlagi vseh dejstev je sodišče na koncu dolgotrajnega in zato tudi dragega sodnega procesa razsodilo, da je dvignjen sredinec ustavna pravica.

V Sloveniji (še posebej pred policisti) nikar ne dvigujte sredinca

Marsikoga sredinec zasrbi prav v prometu. Iztegnjen sredinec je po nekaterih virih najstarejša žalitev in kot takšna prepoznana tudi v sodni praksi, so nam povedali na Generalni policijski upravi.

"Če v Sloveniji drugemu pokažete iztegnjen sredinec, to predstavlja kršitev. Nesramno, žaljivo oziroma temu podobno vedenje zakon o varstvu javnega reda in miru sankcionira z globo od 250,38 do 500,76 evra," so dejali.

Če se na javnem kraju posameznik vede nedostojno, se to sicer sankcionira z globo od 104,32 do 417,29 evra.

Kaj pa je nedostojno vedenje? Zakon pravi, da je vedenje posameznika ali skupine nedostojno, kadar s takšnim vedenjem povzroči vznemirjenje ali razburjenje oziroma ogrožanje posameznika ali skupine oziroma kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine.

A če se nekdo nedostojno vede do pooblaščene uradne osebe pri uradnem poslovanju, torej tudi do policista, se to sankcionira z globo od 417,29 do 834,59 evra, so nam še pojasnili pri policiji.

Gesta s sredincem je še posebej priljubljena na različnih protestih. Foto: Reuters

Kazanje sredinca je žaljivka in zagotovo tudi razžalitev

Ali kazanje sredinca v Sloveniji lahko vodi tudi do zasebne tožbe, smo vprašali Blaža Kovačiča Mlinarja, odvetnika in strokovnjaka za kazensko pravo.

Kot pravi, ne ve, da bi kdaj v Sloveniji imeli takšen primer. Če že, bi to dejanje lahko imeli za razžalitev. Ta je kaznivo dejanje, ki se preganja z zasebno tožbo, sicer pa gre za nedostojno vedenje, ki je prekršek, pravi Kovačič Mlinar.

Kovačič Mlinar meni, da je, vsebinsko gledano, kazanje sredinca zagotovo žaljivka, a morda bi lahko v tem primeru drugega civilno kazensko tožili zaradi razžalitve. Zakon v tem primeru namreč ne opredeljuje, da mora to biti verbalno, in določa, da gre razžalitev v primeru, ko nekdo nekoga razžali.

Razžalitev se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev.