MotoGP: Brcanje, kazanje sredincev, vratolomna reševanja …

TOP 10

Zadnji konec tedna je bilo znova zelo pestro na stezah motociklistov, potem ko je v Argentini ponovno počilo med Valentinom Rossijem in Marcom Marqeuzom. V motociklizmu to še zdaleč ni bil edini primer. Med drugim smo lahko videli tudi brcanje, namerno ugašanje motorjev, "komolčkanje", kazanje sredincev, vratolomna reševanja …

Vse to in še več je motociklizem. Navadno so najbolj na očeh dirkači najmočnejšega razreda motoGP, a zelo zanimivo zna biti tudi v preostalih dveh razredih, kjer dirkačem včasih tudi popustijo živci. V rubriki TOP 10 smo se sprehodili po zgodovini motociklističnega športa in izbrali nekaj najbolj zanimivih dogodkov. Seveda pa v tem zanimivem športu lahko zasledimo tudi velike športne poteze.

Argentina 2018 (Valentino Rossi in Marc Marquez)

Je Marc Marquez storil to nalašč ali ne?

Zgodba med največjima zvezdnikoma motociklističnega športa iz VN Argentine še zdaleč ni končana, saj je Valentino Rossi med drugim apeliral na vodstvo tekmovanja, da morajo nekaj ukreniti, saj je vse skupaj postalo nevarno. Legendarni Italijan ni želel sprejeti opravičila aktualnega svetovnega prvaka. Vsekakor je pred nami še zelo zanimivo svetovno prvenstvo.

Sepang 2015 (Valentino Rossi in Marc Marquez)

Ko je Valentino Rossi na tla spravil Marqueza

To še zdaleč ni bil edini primer, ko je prišlo do tovrstnih padcev oziroma nesreč. Valentino Rossi in Marc Marquez sta bila v podobno zgodbo vpletena leta 2015 v Sepangu. Takrat je padel Marc Marquez in tudi takrat so se kresala mnenja, kdo je bil kriv za padec. Rossi je bil pozneje kaznovan s tremi kazenskimi točkami.

Suzuka 2001 (Max Biaggi in Valentino Rossi)

Rossi mu je po nevarnem "komolčkanju" pokazal sredinca

Precej napeto je bilo leta 2001, ko sta se na stezi borila rojaka Max Biaggi in Valentino Rossi. Rossi je bil takrat šele drugo leto v najmočnejšem razredu in tistega leta je prvič osvojil naslov svetovnega prvaka. Na dirki v Suzuki si je precej nešportno potezo privoščil Biaggi, ki je s komolcem s steze izrinil Rossija. Ta je pri veliki hitrosti k sreči ostal na motorju. V naslednjem krogu ga je Rossiju uspelo prehiteti in mu je v enem izmed zavojev pokazal sredinca.

Argentina 2015 (Romano Fenati in Niklas Ajo)

Izgubil je živce in začel brcati voznika

Tri leta pred sporom med Rossijem in Marquezom smo lahko videli spor že pred štartom, ko je italijanski voznik Romano Fenati že v ogrevalnem krogu popolnoma izgubil živce in med samo vožnjo začel brcati finskega dirkača Niklasa Aja. Besedni dvoboj se je nadaljeval, ko so dirkači preizkušali štart, na koncu pa je Fenati Fincu še namerno ugasnil motor. Za svoja dejanja je bil pozneje kaznovan tako, da je moral dirko začeti z zadnjega mesta. Italijan se je na koncu za svoja dejanja tudi opravičil.

Le Mans 2017 (množični padec)

Eden najbolj množičnih padcev na dirki

Zagotovo lahko trdimo, da za razred moto3 ni tolikšnega zanimanja kot za najmočnejši razred motoGP. Vseeno pa je veliko zanimanja vzbudil množični padec na VN Francije, ki se je zgodil leta 2017 v Le Mansu. K sreči na koncu ni bil nihče od udeležencev v nesreči poškodovan. Za ta padec je bilo krivo olje na stezi. Dirka je bila pozneje prekinjena, da so počistili olje, na koncu pa jo je dobil Španec Joan Mir.

Assen 2015 (čudežna rešitev Niklasa Aja)

Številni bi pristali v zidu, on pa se je mojstrsko rešil

Finski motociklist Niklas Ajo je leta 2015 v razredu moto3 na VN Nizozemske prikazal eno najbolj spektakularnih reševanj. Ajo je bil tik pred ciljno črto na osmem mestu, kar bi bila zanj dobra uvrstitev. V zadnjem zavoju mu je "zaplesal motor", in če se mu ne bi uspelo spektakularno rešiti, bi zagotovo končal v zidu s hudimi poškodbami. Finski dirkač se je nato dobesedno po kolenih pripeljal v cilj, kjer je bil zaradi svoje napake izjemno jezen.

San Marino Grand Prix 1985 (Randy Mamola)

Posnetek iz leta 1985, ki še danes kroži po spletu

S svojo rešitvijo pred padcem še danes navdušuje Randy Mamola, ki je leta 1985 na dirki v San Marinu čudežno ostal na svojem motociklu oziroma ob njem. Posnetek še danes kroži po medmrežju in številni so prepričani, da je bila to ena najboljših potez v zgodovini tega športa. Nekateri menijo, da gre za pravo mojstrovino, drugi pa, da za srečo. To lahko presodite sami.

Laguna Seca 2008 (Valentino Rossi in Casey Stoner )

Nori vožnji iz leta 2008

Leta 2008 sta v Laguni Seci uprizorila izjemen medsebojni dvoboj Valentino Rossi in Casey Stoner. To je bil dvoboj, ki se ga ljubitelji motociklizma še danes spominjajo. V nasprotju s tisto v Argentini je bila to veliko bolj "čista" borba. Na koncu jo je dobil Rossi, potem ko je Stoner po lastni napaki končal v pesku in dirko končal na drugem mestu.

Austin 2016 (Dani Pedrosa in Andrea Dovizioso – športna poteza)

Takoj po padcu je prišel do njega in se mu opravičil

Če smo pri Valentinu Rossiju in Marcu Marqezu slišali ostre besede, smo lahko leta 2016 v Austinu videli pravo nasprotje. V enem izmed zavojev je Dani Pedrosa po nesreči zadel v zadnje kolo voznika Ducatija Andrea Doviziosa, ki je zaradi bolečin obstal na kolenih. Španec je takoj prihitel k Italijanu in se mu opravičil za svojo potezo. Še eno opravičilo je sledilo v garažah. Zares športna gesta Danija Pedrose, ki je v razredu motoGP nanizal 31 zmag.

Motegi 2017 (Andrea Dovizioso in Marc Marquez)

Kljub izjemno napeti dirki sta si na koncu čestitala in se objela

Leta 2017 sta v deževni dirki za VN Japonske pravo dramatično dirko prikazala Andrea Dovizioso in Marc Marquez. Napeto je bilo vse do zadnjega zavoja, ko je dirko dobil italijanski voznik. Voznika sta si na koncu čestitala in izkazala veliko spoštovanje.