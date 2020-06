Nihanje okužb: v soboto na covid-19 pozitivna le ena oseba #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto so na novi koronavirus testirali 758 oseb in odkrili le eno novo okužbo. Okužena oseba prihaja z območja Velenja, kažejo podatki, objavljeni na spletni strani covid-19 sledilnika. Trenutno je zaradi covid-19 hospitaliziranih šest oseb, ena je na intenzivni negi.

Po tem, ko smo včeraj poročali, da so v petek odkrili šest novih okužb, je bilo stanje včeraj precej boljše. Na novi koronavirus je bila po vsej državi pozitivna le ena oseba.

Število okuženih tako iz dneva v dan niha, saj so v začetku tedna, v ponedeljek, okužbo potrdili pri treh osebah, v torek pri štirih, v sredo pri osmih, v četrtek pri dveh, v petek pa pri šestih.

Število vseh pozitivnih doslej znaša 1520, za posledicami covid-19 pa je umrlo 109 ljudi.

Zaskrbljenost nad prehitro sprostitvijo ukrepov

Sicer pa so ta teden številni opozorili na prehitro rahljanje in sprostitev ukrepov ter izrazili zaskrbljenost ob morebitnem prihodu drugega vala epidemije. Minister za zdravje Tomaž Gantar je dejal, da obstaja nevarnost drugega vala. "Zelo hitro smo pozabili na vse preventivne ukrepe, spoštovanje razdalje, higiene rok, kašlja in mask."

Dan prej je Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, opozorila, da bi imeli lahko prihodnji teden dvajset primerov okužb z novim koronavirusom. "To je eksponencialno povečevanje, ki je pravzaprav vstopnica v začetek drugega vala," je poudarila Beovićeva, ki meni, da je treba režim na mejah zaostriti, saj gre pri večini novih primerov za vnos iz tujine.

To je povedala v sredo, ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri osmih ljudeh, največ v enem dnevu od 29. aprila:

Iščejo kandidate za prejem priznanja za požrtvovalnost v boju proti covidu-19

Vlada je včeraj objavila javni poziv k predlaganju kandidatov za spominski znak za požrtvovalnost v boju proti covidu-19. Ta se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom civilne zaščite, policije, Slovenske vojske ter drugim posameznikom in organizacijam. Predloge je treba oddati do torka opoldne na elektronski naslov gp.kpv@gov.si.

Kandidate za sprejem spominskega znaka lahko predlagajo državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi, društva, nevladne in druge organizacije. Predlog mora vsebovati podatke o predlagatelju in o kandidatu za spominski znak, opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal oziroma opis njegovega prispevka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19. Pričakuje se tudi utemeljitev predloga, piše STA.

Spominski znak se lahko podeli medicinskemu osebju, pripadnikom civilne zaščite, policije in Slovenske vojske ter drugim domačim in izjemoma tudi tujim posameznikom, skupinam, samoupravnim lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam, zavodom, društvom, nevladnim in drugim organizacijam, še navaja STA.

