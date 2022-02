Ni še konec, nov sev omikrona pretežno napada mlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je zapisal Roman Jerala, je nova različica omikrona BA.2 kar 40 odstotkov bolj kužna kot je različica BA.1.

Kako nevarna je različica BA.2 (ki bo zaslužila svojo grško črko, od BA.1 se razlikuje v kar 50 aminokislinah)?

Nedvomno je še bolj (~40%) kužna kot omikron (BA.1).

Kaj pa patogenost ? Zgodnji podatki iz bolnišnic in eksperimentalna analiza BA.2 dajejo različno sporočilo.🧵 — Roman Jerala (@rjerala) February 21, 2022

"Zlivanje celic povezujejo s hujšim potekom bolezni," je zapisal Jerala, ki je informacije črpal iz portala Research Square, kjer so dognanja spoznali pri hrčkih, okuženih s koronavirusom. "Pri okužbi hrčkov z BA.2 se je pokazala močnejša okužba pljuč in oslabljena funkcija."

"BA.2 se podobno izogiba protitelesom cepljenih in okuženih z delto kot omikron, vendar okužba z omikronom slabše zaščiti pred BA.2. Ključno je, da BA.2 povzroči večje zlivanje celic kot omikron BA.1," je še zapisal.

Južna Afrika: povprečna starost okuženih z BA.2 je 27 let

Jerala je podal podatke iz Južne Afrike, ki sicer kažejo, da potek bolezni pri BA.2 ni hujši kot pri omikronu BA.1, vendar je povprečna starost okuženih s to različico v Južni Afriki 27 let, le 5,5 odstotka okuženih z BA.2 je starejših od 65 let.

"Kljub temu, da verjetno ni tako patogena kot delta, je BA.2 treba jemati resno," je sklenil Jerala.