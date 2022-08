Nezavesten, ne da bi povzročil nesrečo, čudežno prevozil 25 kilometrov

Čeprav vozila ni bilo mogoče takoj ustaviti, so očividci o lokaciji obvestili reševalce in policijo. V policijskem poročilu so zapisali, da se je avto zaustavil, ko je opraskal varnostno oviro v bližini Halena. Za volanom so zagledali 41-letnega voznika, ki je bil nezavesten.

Po pregledu v bolnišnici so potrdili, da moški v incidentu ni bil poškodovan. Zanimivo je, da je avto, medtem ko je bil voznik popolnoma nezavesten, prevozil vsaj 25 kilometrov.

Drugi vozniki, prisotni na cesti, so povedali, da se je avto premikal z enakomerno hitrostjo in da ga je po voznem pasu zanašalo z leve proti desni.

Oblasti so domnevale, da sta se, potem ko je voznik padel v nezavest, vključila asistenca za vožnjo po voznem pasu in tempomat. "Lane Assist" je poskrbel, da se je avto vrnil na sredino voznega pasu vsakič, ko je zapeljal s smeri, "Curise Control" pa je ohranjal enakomerno in konstantno hitrost avtomobila, piše Times Now.