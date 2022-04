Nevarno dejanje, ki bi lahko privedlo do tragičnega konca: helikopter osvetlili z laserjem

Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke helikopterja SV.

Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke helikopterja SV. Foto: STA

Včeraj se je na območju Kredarice poškodoval pohodnik. Reševali so ga gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske. Vojaški helikopter je poškodovanca prepeljal v jeseniško bolnišnico, kjer je bil po oddaji ponesrečenca med letom osvetljen z lasersko svetlobo zelene barve. Po do sedaj zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov ni prišlo do ogrožanja varnosti posadke. Dejanje pomeni hudo nevarnost za letalski promet in grožnjo za posadko, so sporočili s Policijske postaje Kranj.