Neurje odneslo mlinsko kolo na Otoku ljubezni

Visoka in deroča voda kot posledica neurja je v torek okoli devete ure zjutraj odtrgala mlinsko kolo plavajočega mlina na Muri, dela izletniške točke Otok ljubezni v Ižakovcih. Zaradi močnega pretoka so v reki plavali leseni hlodi in podrta drevesa, predvidoma zaradi zagozdenja vej pod mlinskim kolesom je to dvignilo in pretrgalo. Odneslo ga je navzdol po reki, kjer je po približno 500 metrih nasedlo, so po pisanju STA poročali pri Vestniku.

Kolo morajo najprej izvleči iz vode

Kolo bodo danes privezali in podali prijavo zavarovalnici, je povedala direktorica Zavoda za turizem Beltinci Gabrijela Küzma. O gospodarski škodi je trenutno težko govoriti, o možnostih restavriranja pa se bodo pogovarjali, ko bodo kolo izvlekli iz vode, je še dodala direktorica zavoda, ki upravlja z Otokom ljubezni, še piše STA.

Več kot 12 ur reševali mlin, ki se je začel potapljati

To pa niso prve težave s plavajočim mlinom. Marca lani so gasilci in potapljači več kot 12 ur reševali mlin, ki se je začel potapljati. Takrat jim ga je uspelo rešiti, restavratorji tehnične dediščine so s sanacijskimi deli zaključili približno teden dni nazaj, ko so zamenjali polomljeno glavno gred in kolo ponovno zavrteli.

Ta del Otoka ljubezni, ki ga je v letu 2019 obiskalo več kot 40 tisoč obiskovalcev, bo do nadaljnjega zaprt.