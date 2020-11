V ponedeljek smo v Sloveniji ob 5.596 opravljenih testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 1.302 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 23,27 odstotka testiranih. Podatke o številu hospitaliziranih in umrlih bo vlada objavila dopoldne.

V ponedeljek pred tednom dni smo v Sloveniji potrdili 1.391 novih okužb, delež pozitivnih testov pa je bil 26,06 odstoten. To pomeni, da so tokratni podatki vendarle bolj vzpodbudni.

"Velikega in težko pričakovanega upada še kar ni"

Vladni govorec Jelko Kacin je včeraj dejal, da primerjava kaže, da se epidemija bistveno še ne umirja. "Nihamo na platoju. Velikega in težko pričakovanega upada še kar ni. Zdi pa se, da se razmere vendarle ne poslabšujejo." Dodal je, da vse to kaže, da je virusa, še zlasti na delovnih mestih, več, kot pa ga nam uspe identificirati, zato se število okužb ne zmanjšuje.

Foto: STA

Največ novih okužb je bilo v Sloveniji potrjenih konec oktobra – 2.611. V nedeljo smo v Sloveniji okužbo potrdili pri le 470 ljudeh, a je bilo opravljenih tudi precej manj testov - 1.742. V zadnjih dneh sicer povprečno potrdimo od 1.500 do 2.000 okužb, delež pozitivnih testov pa je med 25 in 30 odstotki.

Vlada podaljšala omejitve gibanja in zbiranja ljudi

Vlada se je na podlagi ocene strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije odločila, da za sedem dni podaljša ukrepe in omejitve gibanja. To pomeni, da omejitev gibanja med občinami velja še naprej, prav tako bo še vedno omejeno gibanje med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Še naprej je prepovedano tudi zbiranje ljudi.