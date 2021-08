Nesreča pri spravilu lesa, umrl voznik traktorja

V vasi Šentjurje v občini Ivančna Gorica se je dopoldne zgodila nesreča pri delu. Pri spravilu lesa se je prevrnil traktor in pod seboj pokopal voznika. Reševalci so na kraju ugotovili smrt ponesrečenca, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Aktivirali so gasilce, ki so ponesrečenca izvlekli izpod traktorja in ga prenesli do vozila pogrebne službe. Na kraju je bila tudi policija.