V nesreči na primorski avtocesti smrtna žrtev. Promet oviran v obe smeri.

Na avtocesti Koper–Ljubljana med priključkom Unec in počivališčem Lom se je v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča. Promet je oviran v obe smeri, so sporočili z Darsa. Zaradi reševanja je napovedana tudi popolna zapora v obe smeri, sporoča prometno-informacijski center.

Kot so še pojasnili na prometnoinformacijskem centru za državne ceste, naj bi voznik kombija, ki je vozil v smeri Ljubljane, trčil v odbojno ograjo. Kombi je nato odneslo na nasprotno vozišče avtoceste proti Primorski, kjer je obstalo. V prometni nesreči je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče voznik kombija umrl, so sporočili iz PU Ljubljana.

Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je na tem delu močno oviran promet, obe smeri je zaprt prehitevalni pas. V smeri Kopra prihaja do zastojev, s približno polurno zamudo, so še navedli na PU Ljubljana.

Obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti.