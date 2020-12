Nesporazumi znotraj SD #video

Da so se Socialni demokrati oddaljili od svojih temeljev, pravi Alan Bukovnik, župan Radelj ob Dravi, ki je iz stranke izstopil pred mesecem dni. Bukovnik je sicer obtožen poskusa jemanja podkupnine v korist občine. Kot je povedal za oddajo Planet 18, v stranki, v kateri posamezniki postavljajo osebni interes pred javnega, nima več kaj iskati. Da so z Bukovnikom korektno sodelovali, pravijo v SD, a njegovo odločitev spoštujejo.

Obžalujejo odhod vsakega člana

"Obžalujemo odhod vsakega člana oziroma članice. Želimo si, da bi čim več sodelovali, je pa res, da nas je veliko. V tem trenutku lahko samo rečemo, da spoštujemo njegovo odločitev," je Bukovnikov izstop komentiral Dejan Levanič, glavni tajnik SD.

Dodajajo, da bodo v Radljah ustanovili nov odbor in enotno nastopili na naslednjih lokalnih volitvah. "Menim, da ravno nasprotno. Mislim, da je šele pokongresno dogajanje v stranki pokazalo, da se stranka zelo posveča ljudem na terenu, tudi nasploh s projekti, ki jih predlaga v DZ, torej namenja veliko pozornost ljudem, še posebej v teh trenutkih," je dejal Levanič.

Nesojenega predsednika SD Janija Prednika, ki mu na kongresu ni uspelo premagati Tanje Fajon, je k sodelovanju povabil nekdanji okoljski minister Jure Leben. In čeprav v stranki menijo, da gre le za govorice, je ponudba še kako resnična. Da ostaja socialni demokrat, pa pravi Prednik. "Če pa Lebnu uspe ustanoviti svojo tako imenovano zeleno stranko, se v prihodnosti veselim sodelovanja z njim in mu tudi ponujam roko sodelovanja predvsem glede zelenih tem," je povedal poslanec Jani Prednik.

Bitko v SD bijejo tudi z županom Ilirske Bistrice, ki ga želijo zaradi neprimerne komunikacije z novinarkami Primorskih novic izključiti iz stranke. Rojc pravi, da o tem uradno ni obveščen, a ne verjame, da je za poskus izključitve kriva njegova neprimerna komunikacija. "Nekdo je v mojem odgovoru videl priložnost za obračunavanje z menoj oziroma tudi za neki izgovor za mojo izključitev, ki se zelo verjetno nanaša na moj odnos do nezakonitih migracij in do tistega, kar sem do zdaj povedal o stranki," pojasnjuje Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice.

S stališči se je pogosto približal SDS, tudi z ministrom Alešem Hojsom sta dobro sodelovala, a da je tudi to eden od razlogov za izključitev, v SD ostro zanikajo. "Ne gre za nobena takšna ozadja. Naši župani in drugi sodelujejo z različnimi strankami, listami na terenu. Vse je v redu, če gre za dobrobit občanov. Tovrstna komunikacija z novinarji ali pa s komerkoli drugim pa je preostra in nesprejemljiva," je dejal Levanič.

Da je opravičilo najmanj, kar bi lahko storil, pravijo v SD. Da se zapis ni nanašal na posamezne novinarke, temveč na njihovo delo, pa pravi Rojc. "Novinark nisem omenjal. Če se je katera prepoznala v tem, je to njen problem, ne moj," je še povedal. Odločitev o usodi Rojca naj bi stranka sprejela prihodnji teden.