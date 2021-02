Neposlušnega poslanca vrgli iz stranke, danes pa trdijo: Ne izvajamo pritiska

Izvršni odbor stranke DeSUS od svojih poslancev pričakuje, da bodo podprli konstruktivno nezaupnico in kandidaturo predsednika DeSUS Karla Erjavca za predsednika vlade. "To je pričakovanje in želja," je po sestanku dejal predsednik sveta stranke DeSUS Anton Urh, a je ob tem na drugi strani zatrdil, da stranka ne pritiska na svoje poslance, čeprav so neposlušnega Roberta Polnarja pred kratkim iz stranke celo izključili.