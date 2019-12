Nekoč se je skrivala pred vsemi, danes je uspešna podjetnica #video

Zgodba 33-letne Aneje Štrukelj iz Solkana je vsekakor zgodba o uspehu. Ne zato, ker bi imela milijone na računu, a njene ideje in sanje danes preživljajo njeno družinico, dela to, kar si želi, hkrati pa tudi živi, kar uči druge. Ustvarjanje planerjev za osebno rast je nadgradila z navdihujočimi videi, napisala knjigo, s tem pa svojim sledilcem ponudila predvsem veliko motivacije in volje za delo na sebi.

Kot pravi Aneja, je več kot dve desetletji živela kot robot, ki je delal to, kar so mu rekli drugi in kar je najhuje – tudi verjela je vse, kar so ji o njej povedali drugi. Verjela je, da njeno mnenje ne šteje nič, da je "najgrša in najbolj neumna oseba na svetu" in ji ni pomoči, razloži. Kot pravi, se je večino svojega življenja skrivala in se s tem izogibala opazkam, ki so letele od vsepovsod. Globoko v sebi pa je čutila, da to ne more biti vse, kar ji življenje lahko ponudi in ker ni več zdržala, je začela iskati pot ven.

Ko je začela spoznavati, da je samozavest prav tako veščina, ki jo lahko pridobiš, je začela delati na sebi in se poglobila v osebnostno rast.

S preučevanjem številne literature s tega področja, za katero prej ni niti vedela, da obstaja, pa tudi s tečaji in izobraževanji, je prišla do pomembnih ugotovitev o tem, kako lahko s spremembo svojega načina razmišljanja in notranjega samogovora vplivamo na svoje počutje.

Tudi sama redno piše v svoj planer. Foto: Metka Prezelj

"Samo sebe sem sovražila"

"Bila sem zelo nesamozavestna, samo sebe sem sovražila in na svet sem gledala zelo negativno. Tega sem bila tako naveličana, da sem začela iskati rešitve, ki bi bile bolj dolgoročne od nekega nasveta naj hodim po svetu vzravnano in bom zato bolj samozavestna," razlaga Aneja, ki je bila večji del svojega življenja tarča izživljanja sošolcev in okolice.

"Ugotovila sem, da obstajajo knjige za osebnostno rast in ko sem spoznavala to področje, sem vedela, da v življenju nočem programirati. Vseeno sem dokončala študij računalništva, v času absolventa pa sem se morala odločiti, v katero smer želim – se zaposlim v nekem podjetju ali grem po svoji poti in odločila sem se za slednjo," pove Aneja, ki si je želela postati "life coach" in podjetnica.

Video: Ta pot mi je prinesla veliko novega znanja

Danes je veliko bolj samozavestna. Foto: Metka Prezelj

"Nekako sem se čutila dolžno, da vsa svoja spoznanja delim z drugimi. Videla sem, kako si lahko spremeniš življenje, če začneš delati na sebi, si pisati cilje, spoznavati sebe od znotraj, ne pa kazati s prstom naokoli in to, kako so vsi drugi krivi za tvoji nesrečo. To znanje sem hotela predati naprej. Odprla sem Facebook stran, na kateri sem začela objavljati različne citate in tako se je začelo. Kasneje sem imela še osebne coachinge in spletne tečaje," svoj začetek pojasni Aneja.

"Najprej sem zase sestavila pregled leta in ugotovila, da potrebujem še nekaj za zapisovanje ciljev za prihodnost. Iz tega je kmalu nastal planer, ki sem ga želela ponuditi tudi drugim. Kmalu si ga je želelo čedalje več ljudi, zelo dobro so ga sprejeli," pove Aneja, ki je v svojo ponudbo kasneje dodala knjigo in različne zvezke.

Sprva natisnila le 250 planerjev in jih takoj prodala 750

Ob njenih začetkih na slovenskem trgu še ni bilo mogoče kupiti toliko planerjev, kot jih je na voljo danes. Kot pravi Aneja, je trg z njimi že zelo nasičen, a takšnega, kakršen je njen, pred njo ni naredil nihče.

Ko je določila, kaj želi imeti v njem, je za preizkus natisnila 250 kosov. Ob predstavitvi svojim sledilcem na Facebooku jo je presenetilo povpraševanje, natisniti jih je morala še dvakrat, saj si jih je v prvem letu zaželelo okoli 750 novih lastnikov. Število je do danes zraslo na 1500, med temi uporabniki pa je veliko takih, ki so se planerja tako navadili, da ga kupijo vsako leto. Kot pravi Aneja, se je pri tej številki tudi ustavilo prav na račun poplave različnih planerjev.

Video: Samostojna pot pomaga, če želi nekdo osebnostno zrasti

"Če hočeš kaj doseči, moraš imeti svoje cilje zapisane"

"Moj planer je zelo usmerjen v osebnostno rast, ker mi je to najbolj pomembno. Vem, da deluje. Če hočeš priti tja, kamor želiš, moraš imeti te cilje zapisane. Če hočeš iti po svojem načrtu in ne pustiš, da bi te okolica usmerjala, ni druge poti," je prepričana Aneja.

"Večino prihodkov prinesejo planerji, želim pa si, da bi še bolj zanimive postale tudi druge stvari. Tu je tudi knjiga, imela sem razne spletne tečaje in nekako bi v tej smeri želela razvijati tudi pot naprej. Rada bi se vrnila h koreninam, k temu, kjer sem začela – torej, da bi naprej predajala svoje znanje. Rada bi, da bi ljudem dajala moč in pogum, da bi videli, da zmorejo tudi oni. Rada bi jih opremila s tehnikami, ki jim lahko pomagajo," pravi Aneja.

Soočiti se je morala z vsemi svojimi strahovi. Foto: Miha Keranovič

Biti samostojni podjetnik je velik izziv, še posebno z majhnim otrokom

Biti samostojni podjetnik je kar velik izziv, pove Aneja. "Odkar je prišel Tristan, pa se je sploh vse obrnilo na glavo. Prej sem vstala, delala cel dan, šla spat in naslednji dan to ponovila, danes pa imamo čas omejen in je potrebne veliko več discipline, da delo opraviš takrat, ko je čas zanj," pove Aneja. In če je po eni strani zaradi novega člana družine časa za delo manj, je po drugi strani to tudi priložnost, da uspe zaradi sina zdaj vmes tudi zadihati in se odmakniti od dela.

"Na začetku sem imela kar težavo preklopiti. Do njegovega rojstva sem imela vse strukturirano, zapisala sem si cilje in nato delala kljukice. Ko je prišel Tristan, se je sistem od prej popolnoma porušil in ko se je ravno ustalila ena rutina, se je ta zamenjala in prišla druga in tako naprej," se spominja Aneja. Nedolgo nazaj jima je kljub temu uspelo med vsemi obveznostmi tudi popolnoma prenoviti hišo, zaradi česar se jima je povečala bivalna površina.

Foto: Metka Prezelj

Prav v tem času se je naučila, da ne gleda toliko na kljukice na seznamu svojih opravil, temveč ji je veliko bolj pomembno, da napreduje v smeri proti svojemu cilju. "Naučila sem se tudi drugače postavljati cilje. Osredotočam se na dolgoročne cilje in nato delam korake proti temu cilju. Če se slučajno kakšna stvar s ponedeljka prestavi na četrtek, se zaradi tega ne počutim nič slabše, saj mi je pomemben dolgoročni napredek," pove Aneja, ki je bila prej dolga leta navajena popolnoma drugačnega načina.

Pri vsem ji pomaga partner, s katerim sta skupaj že 17 let

Anejin eno leto starejši partner je diplomirani inženir radiologije in je bil še pred časom zaposlen, danes pa pomaga Aneji. Vse, kar ponujata pod njenim imenom, zagotavlja prihodke zanjo in Miha, s katerim sta skupaj že 17 let, od prvega letnika srednje šole.

Je izredno vsestranska oseba, med drugim je okoli tri ali štiri leta izdeloval povodce ter ovratnice z metuljčki za pse, ki jih je večinoma prodajal v Nemčijo in ZDA pod imenom LoopyTie. Najbolj je z njimi danes opremljena njuna mešanka Shina.

Danes se Miha večinoma ukvarja s fotografijo, snemanjem videov in tudi vsemi drugimi opravili, potrebnimi za to, da vse v podjetju deluje brezhibno.

Miha izdeluje povodce in ovratnice z metuljčkom za pse. Foto: Metka Prezelj

Podjetništvo bi priporočila zaradi svobode

V prvi vrsti bi Aneja samostojno pot drugim priporočila zaradi svobode. "Si sam svoj šef. Predvsem delaš tisto, kar te veseli in to kadar želiš. Midva sva si uredila način življenja tako, kot nam to najbolj ustreza. Želim namreč delati od doma, saj mi ne bi ustrezalo, če bi morala preveč hoditi naokrog," pravi Aneja.

Se pa zavedata, da je tudi svoboda dvorezen meč, Anejo dopolni Miha, ki pove, da si svobode ne smeš vzeti preveč, saj mora biti delo narejeno. Po njegovem mnenju je to, če ne delaš, enako, kot če bi bil brezposeln, le da je treba še vedno plačevati prispevke, zaradi česar zaključi, da je to še slabše, kot če si brez službe.

Video: Treba je pomisliti tudi na to, koliko si pripravljen delati, ko ne gre vse po načrtih

Izredno pomembna je samodisciplina, ki se je prav tako lahko naučimo

"Samodisciplina je izredno pomembna. Nihče od naju prej ni imel dobro razvite samodiscipline, a sva morala delati na tem in jo razvila kot vsako drugo veščino," pravi Aneja. Nihče od njiju ni prišel iz družine, v kateri bi bili podjetniki, prav tako prej nista imela nobenega znanja s tega področja, zato sta se morala vsega naučiti.

"Če si pripravljen delati za svoj cilj in se naučiti nečesa, se lahko naučiš česarkoli. Jaz sem se naučila podjetništva, računovodstva, kako biti bolj samozavestna, kako govoriti. Začela sem snemati videe, na kar prej ne bi nikoli niti upala pomisliti - na začetku mi je bilo zaradi izpostavljanja že Facebook stran težko odpreti. Vse so veščine in vsega se lahko naučiš, če si tega želiš," verjame Aneja.

Platnice planerjev lahko izberejo kupci sami. Foto: Metka Prezelj

"Midva sva tim, združen proti problemu"

Vsekakor pa je za dobre rezultate pomembno dobro medsebojno razumevanje. Po 17 skupnih letih in 14 letih skupnega življenja se še vedno odlično razumeta. Na vprašanje, kako je, ko tudi delata ves čas skupaj in ali ne pride do prepira, Aneja odgovori, da sta se v vseh teh letih morda enkrat ali dvakrat sprla v takšni meri, da cel dan nista spregovorila drug z drugim, to pa je tudi vse.

"Ključ je v pogovoru. Že od nekdaj sva prav vsako reč lahko rešila s pogovorom. Vedno sva si vse povedala, tudi, če je bilo to v nekem trenutku zelo težko. Če poveš, lahko skupaj rešiš stvar. Če nastane problem, se drživa tega, da sva midva skupaj proti problemu in ne en proti drugemu. Rada sva skupaj, drug na drugega sva zelo navajena in nama je kar čudno, če sva ločena," se smeji Miha.

"Nase gledava kot na tim in se ne obračava eden proti drugemu." Foto: Metka Prezelj

"Nase gledava kot na tim in se ne obračava eden proti drugemu. Pogovoriva se, saj sva v prvi fazi najboljša prijatelja," pove Aneja, ki razloži, da sta oba introvertirana in zelo rada skupaj preživljata čas v udobju svojega doma.

"Poslovno gledano je tudi res, da zelo dobro poznava vse muhe in šibke točke drug za drugega. Dobro veva, če se hoče kdo čemu izogniti, zato znava drug drugega tudi vrteti okoli prsta. Še posebno on mene," se smeji Aneja.

"Pa Tristan to tudi obvlada," se pošali Miha.

Za nazaj bi si danes svetovala, naj čimprej opravi z omejujočimi prepričanji

Ko Aneja pogleda nazaj, je zelo vesela, da se je namesto za zaposlitev v okviru svojega študija odločila za pot, ki si jo je želela, pa čeprav je bila negotova. Če bi si danes lahko svetovala za nazaj, bi si rekla, naj prej opravi z omejujočimi prepričanji.

"Svetovala bi si, naj jih hitreje odpravim, da bi lahko hitreje napredovala mimo njih. Veliko jih imam iz časa otroštva in najstniških let. Bala sem se izpostavljati, povedati svoje mnenje. Veliko je bilo občutkov manjvrednost, tega, da nisem dovolj. Od 22. leta, ko sem se začela poglabljati vase in delati na tem, pa do 27. leta, ko sem začela s svojo podjetniško potjo, sem jih sicer že veliko odpravila, a v življenju stalno nekaj odkrivaš v sebi," pravi Aneja.

Zaveda se, da je podzavestno pri njej še vedno prisotnih veliko strahov in omejujočih prepričanj. "Do neke stopnje jih nekaj sicer odpraviš, a ko rasteš, se pojavijo novi, na katerih je treba delati. Vem, da mi je namenjeno, da sproti to razrešujem, a če bi gledala za nazaj, bi si takrat dejala, naj čim več delam na tem, saj sem zaradi tega marsikaj podzavestno omejevala. Če tega ne bi počela, bi moje delo doseglo več ljudi," pove Aneja.

Napisala je tudi svojo prvo knjigo z delovnim zvezkom. Foto: Metka Prezelj

Če bi rekla "ja" večjemu uspehu, bi bil to "ne" družini in lastnim vrednotam

V prihodnosti si nekoč želi vstopiti tudi preko slovenskih meja, a meni, da bi to zaradi omejenega časa trenutno preveč posegalo v družinski čas in čas s Tristanom. "Vem, katere so moje vrednote in če bi se tega lotila, bi to preveč posegalo vanje, tega pa ne želim. Če bi rekla ja delu in večjemu uspehu, bi rekla ne družini, zato sem se odločila, da bo to počakalo. Moje prioritete so trenutno drugje. Prav je, da imamo cilje, a niso vklesani v kamen, lahko se spreminjajo in s tem ni nič narobe. Življenje se spreminja," pravi Aneja, ki želi najprej izpopolniti to, kar trenutno počne.

Shina je v veliko pomoč pri vseh procesih podjetništva. Foto: Metka Prezelj

Brez močne želje in dobrega razloga, bi že neštetokrat obupala

Ko nekomu reče, da verjame vanj, to zares tudi misli, ker govori iz lastnih izkušenj in je prepričana, da če je uspelo omejujoče vzorce preseči njej, lahko to storijo tudi drugi. Njeno delo ji pomeni veliko motivacijo za naprej, veliko notranjo potrditev, da dela dobro in je to prava pot.

"Je pa res, da če ne bi imela definiranega svojega velikega "zakaja" in tega, kakšno pot si želim, kako želim, da se me ljudje spominjajo, ko me ne bo več, če ne bi imela tako močne želje, bi verjetno že neštetokrat obupala. Pridejo padci in izzivi, ko moraš strahu resnično pogledati v oči in iti iz svoje cone udobja, a to, kar želim postati, je veliko močnejše od tega, kjer sem trenutno, zato gledam naprej in se vsakič znova zavestno podam v to, kar me najbolj straši," pove Aneja, ki danes ne obžaluje odločitve za samostojno pot.

Aneja s svojim prvim natisnjenim planerjem. Foto: Miha Keranovič