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Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
18.40

Osveženo pred

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Natisni članek
SD izstop Franc Trček Socialni demokrati

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 18.40

1 ura, 38 minut

Nekdanji poslanec Franc Trček izstopil iz stranke SD

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Franc Trček | Foto STA

Foto: STA

Iz stranke Socialnih demokratov je izstopil nekdanji poslanec Franc Trček, ki je bil v DZ dvakrat izvoljen na listi Levice, leta 2020 pa je prestopil v SD. Na letošnjih volitvah ni kandidiral, v izstopni izjavi pa je zapisal, da so "razhajanja v razumevanju politične odgovornosti in prihodnje usmeritve prevelika", poroča časnik Večer.

Nekdanji poslanec, ki je bil tudi član predsedstva SD, je po poročanju Večera v izstopni izjavi zapisal, da je napočil čas, da "nekatera poglavja zaključimo zato, da ostanejo zvesta svojemu prvotnemu smislu".

"Prav tako je v političnem prostoru vse manj prostora za poglobljeno vsebinsko razpravo in dolgoročnejše razvojne premisleke, zato se umikam iz strankarskega političnega delovanja. Socialnim demokratom želim uspešno nadaljnje delo," je še dodal.

Ob tem bo ostal zaposlen na ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, kjer se je zaposlil v mandatu ministra Aleksandra Jevška (SD). Kot je navedel za Večer, bo "ostal kot kritični opazovalec politik in družbenega dogajanja".

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Franc Trček je bil sicer za STA nedosegljiv, so pa Trčkov izstop za STA potrdili v stranki SD. "Njegovo odločitev spoštujemo in se mu zahvaljujejo za njegovo dosedanje delo in prispevek ter mu želimo vse dobro na nadaljnji poti," so ob tem zapisali.

SD so v zadnjem obdobju med drugim zapustili nekdanja ministrica Anja Kopač, bivša evropska poslanka Mojca Kleva ter nekdanji poslanec in član predsedstva Jan Škoberne.

SD izstop Franc Trček Socialni demokrati
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