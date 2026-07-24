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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
12.10

Osveženo pred

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opozicija referendum Gibanje Svoboda Levica SD Državni zbor

Petek, 24. 7. 2026, 12.10

23 minut

Opozicija predlaga dva referendumska dneva letno

Avtorji:
Sa. B., STA

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Opozicija, Svoboda, SD, Levica | V Svobodi menijo, da je referendum za demokracijo neprecenljiv, zato mora biti njegova izvedba "čim bolj predvidljiva, enostavna, pravična in tudi dostopna," je v današnji izjavi za medije poudarila poslanka Svobode Tereza Novak. | Foto STA

V Svobodi menijo, da je referendum za demokracijo neprecenljiv, zato mora biti njegova izvedba "čim bolj predvidljiva, enostavna, pravična in tudi dostopna," je v današnji izjavi za medije poudarila poslanka Svobode Tereza Novak.

Foto: STA

Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD danes v DZ vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih.

V Svobodi menijo, da je referendum za demokracijo neprecenljiv, zato mora biti njegova izvedba "čim bolj predvidljiva, enostavna, pravična in tudi dostopna," je v današnji izjavi za medije poudarila poslanka Svobode Tereza Novak. S tem namenom predlagajo uvedbo dveh stalnih referendumskih dni, in sicer drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Če bi bil referendum na praznik, pa bi se datum referenduma zamaknil za teden dni, je poudarila.

Znižanje finančnih stroškov

Tak predlog po mnenju Novak predstavlja predvidljivost, z njim bi tudi znižali finančne stroške referendumov. Spomnila je, da je pobuda za predlagane rešitve prišla iz ljudske iniciative Glas ljudstva. V Svobodi verjamejo, da bi na ta način okrepili udeležbo ljudi na referendumih, ob čemer je Novak izrazila upanje, da bodo predlog podprle tudi druge stranke.

Pobudo podpirajo tudi v stranki SD, je poudarila poslanka Andreja Katič. V stranki menijo, da si ljudje želijo več neposredne demokracije, tudi zato, ker politiki sprejemajo zakone, ki niso najbolj po volji ljudi, je poudarila.

Po besedah poslanke Levice Nataše Sukič referendumi ne smejo biti orodje političnega taktiziranja, ampak morajo biti predvidljiv in dostopen mehanizem za uresničevanje neposredne demokracije. Kot je poudarila, v Levici s tem predlogom uresničujejo tudi eno od njihovih predvolilnih zavez.

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