Ne zamudite najboljšega trenutka za postavitev sončne elektrarne

Sončna elektrarna prinaša čistejšo energijo in dolgoročne prihranke. Vendar je odločitev za investicijo v sončno elektrarno pogosto povezana z vprašanjem vračilne dobe in višine prihrankov. Poglejmo, kako lahko GEN-I Sonce pomaga doseči optimalne rezultate.

Investicija v sončno elektrarno

Vračilna doba za sončno elektrarno s pridobljeno subvencijo Borzena in modelom odkupa viškov električne energije GEN-I v povprečju znaša osem let. Če pa se odločite za sončno elektrarno s hranilnikom energije, se vračilna doba podaljša na 11 let. Ta čas je relativno kratek v primerjavi z življenjsko dobo sončne elektrarne, ki znaša 30 let, kar pomeni, da bo večina naložbe pokrita v prvih letih delovanja.

Foto: GEN-I Sonce

Kako deluje model odkupa viškov GEN-I?

Poslovni model GEN-I omogoča, da presežke proizvedene električne energije, ki jih vaša sončna elektrarna ustvari, GEN-I odkupi in vam tako zmanjša mesečne stroške za elektriko. V poletnih mesecih, ko je proizvodnja elektrike večja, lahko vaš račun za elektriko znaša celo nič evrov, preostali del presežne energije pa se prenese v naslednji mesec kot dobropis. Na ta način lahko prihranite več kot tisoč evrov na leto.

Primeri prihrankov z GEN-I Sonce Gospodinjstvo s toplotno črpalko in letno porabo 12.220 kWh: Sončna elektrarna z močjo 13,2 kW: letni strošek pred izgradnjo: 2.318 €, letni prihranki po izgradnji: 1.142 €. Vračilna doba: 8 let.

Sončna elektrarna s hranilnikom energije z močjo 12,3 kW in kapaciteto 9,2 kWh: letni prihranki: 1.310 €. Vračilna doba: 10 let.

Prednosti hranilnikov energije

Hranilniki energije omogočajo shranjevanje presežne energije, kar zmanjšuje preobremenjenost omrežja in zagotavlja večjo energetsko neodvisnost. S tem se lahko izognete tudi zavrnitvi soglasij za priključitev zaradi omejene moči omrežja. Poleg tega hranilniki energije omogočajo, da uporabljate cenejšo elektriko iz omrežja ponoči in med nizkimi dnevnimi tarifami, medtem ko shranjeno energijo uporabljate v konicah, ko je energija dražja.

Sami se prepričajte o prihrankih

GEN-I Sonce ponuja kalkulator prihrankov, ki vam omogoča enostavno primerjavo trenutnih stroškov električne energije s stroški po postavitvi sončne elektrarne. Na ta način lahko hitro izračunate, koliko boste prihranili s prehodom na samooskrbo.

Ujemite mesece cenejše elektrike Za vse, ki se bodo do konca septembra odločili za izgradnjo sončne elektrarne GEN-I Sonce, GEN-I ponuja poseben akcijski cenik, ki zagotavlja 99,99 odstotka nižje cene elektrike do začetka samooskrbe oziroma največ do 31. 12. 2024. To pomeni, da boste že pred priklopom sončne elektrarne znatno prihranili pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno z GEN-I Sonce je pametna odločitev za vse, ki želijo dolgoročno prihraniti in prispevati k čistejšemu okolju. Z individualnim pristopom, strokovno izvedbo in certificirano kakovostjo je GEN-I Sonce zanesljiv partner na vaši poti k energetski neodvisnosti. Izkoristite prednosti samooskrbe z električno energijo in postanite del zelene prihodnosti.



Foto: GEN-I Sonce

Naročnik oglasnega sporočila je GEN-I SONCE, D. O. O.