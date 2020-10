Ne nasedajte lažnemu izsiljevanju z objavo intimnih posnetkov

Policisti opozarjajo prejemnike elektronskih sporočil, v katerih jih neznanci obveščajo, da so jih prek kamere računalnika posneli pri intimnih opravilih. "Ne nasedajte takšnim lažnim izsiljevalskim sporočilom, nanje ne odgovarjajte in ne plačujte zahtevanega zneska," jim svetujejo.

Policisti so konec prejšnjega tedna na območju Policijske uprave (PU) Maribor in tudi širše po celotni državi prijeli več prijav oškodovancev, da so na svoj elektronski naslov dobili sporočilo. V njem jih neznanec obvešča, da je njihov računalnik okužil z virusom in uporabnika prek kamere na računalniku posnel pri intimnem opravilu.

V nadaljevanju prejemnikom sporočil grozi, da če mu v dveh dneh ne bodo plačali 1.200 evrov, nakazanih v kriptovaluti Bitcoin, bo te posnetke posredoval njihovim prijateljem ali objavil na kakšnem družabnem omrežju, so sporočili s PU Maribor.

Spodaj si poglejte primer omenjenega izsiljevanja:

Foto: PU Maribor

Policija ljudi opozarja, naj ne nasedajo takšnim lažnim izsiljevalskim sporočilom, naj nanje ne odgovarjajo in ne plačujejo zahtevanega zneska.

Sporočili so še, da doslej še niso prijeli nobene prijave, da bi kateri prejemnik teh elektronskih sporočil tudi dejansko izvedel zahtevano plačilo.