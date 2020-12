Navodila za obisk svojcev v domovih za starejše med prazniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od ponedeljka se v domovih za starejše občane izvajajo hitri testi. Okrog 50 domov testiranja izvaja sama, ostali pa imajo pomoč zdravstvenih domov. Sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič pred prazniki svetuje, naj bodo svojci pri obiskovanju svojcev v domovih previdni in ne hodijo, če obstaja možnost, da so okuženi.