V bolnišnicah je trenutno 1.258 pacientov s covid-19, od tega 189 na intenzivni negi, je vlada sporočila na Twitterju.

Delež pozitivnih testov je bil v sredo za slabi dve odstotni točki manjši kot v torek, ko je bil 30,54-odstoten. V torek so sicer potrdili 2.139 okužb z novim koronavirusom, kar je šesto največje število okuženih v enem dnevu. Nazadnje so v Sloveniji v enem dnevu potrdili več kot dva tisoč okužb prejšnji torek, 1. decembra, ko jih je bilo 2.429, pred tem pa 24. 11., ko jih je bilo 2.226.

Največ okužb v enem dnevu so potrdili 27. 10, in sicer 2.610.

V ponedeljek umrlo največ ljudi v enem dnevu



V ponedeljek so v Sloveniji potrdili 1.627 okužb z novim koronavirusom (delež pozitivnih testov je bil 26,42-odstoten), umrlo pa je 66 ljudi z boleznijo covid-19, kar je največ do zdaj v enem dnevu. Skupaj je v Sloveniji umrlo že 1.949 ljudi s covid-19.

Najbolj izstopata Slovenska Bistrica in Šentjur

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin, glede na število novih okužb na včerajšnji dan negativno izstopajo naslednje občine: Brežice s 30 okužbami, Celje s 45, Dravograd in Ivančna Gorica z 22, Koper s 23, Krško z 31, Laško s 24, Lenart s 23, Murska Sobota z 21, Novo mesto z 42, Polzela in Slovenj Gradec s 33 in Ptuj s 35.

Najbolj pa izstopata Slovenska Bistrica s kar 68 okuženimi in Šentjur s 55. Velja izpostaviti še Velenje s 34 novimi okužbami in Žalec s 30, je dejal Kacin.

V Ljubljani je bilo novih okužb 169, v Mariboru pa 84, je še povedal. Po 14-dnevni incidenci je še vedno najslabša Posavska regija, sledijo Pomurska in Jugovzhodna, najboljše stanje pa je v Goriški, Osrednjeslovenski in Obalno-kraški regiji.

Foto: Getty Images

Državna sekretarka: Potrebna je maska, šal ali ruta ne zadostujeta več

Razmere v domovih v starejše občane in v bolnišnicah ne dopuščajo sproščanja ukrepov, prav tako pa ni predvideno zaostrovanje ukrepov. je dejala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Kot je še povedala, je po novem za zaščito nosno-ustnega predela obvezna maska, ruta ali šal pa ne zadostujeta več. Pralne maske iz blaga pa so še naprej dovoljene, je dejala.

Spremembe pri obveščanju testiranih

Z večjim številom dostopnih testov - tudi z uvajanjem hitrih testov - se spreminja obveščanje testiranih, je povedala. Večina testiranih je do zdaj o rezultatu testa dobila informacijo od zdravnika ali vstopne točke. V prihodnje pa bo to avtomatizirano, z SMS sporočilom preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kot je povedala, bo pri tem varnost zagotovljena z dvostopenjskim potrjevanjem, na podlagi prvega sporočila bo potrebno vnesti nek podatek, znan samo naslovniku, potem pa bo izid testa dobil preko SMS sporočila. Preverjanje rezultata bo še naprej možno tudi preko portala eZdravje. "Tisti, ki ne želijo ali morejo uporabiti teh dveh možnosti, pa bodo še vedno lahko izvedeli za rezultate preko zdravnika ali vstopne točke," je še dejala.

Zdravstveni inšpektorat v začetku decembra zaznal 272 kršitev, policija 1146



Zdravstveni inšpektorat je od 30. novembra do 6. decembra izvedel 1921 nadzorov spoštovanja ukrepov zaradi epidemije, pri tem pa zaznal 272 kršitev. Izrekel je 28 kazni, 218 opozoril in 66 upravnih ukrepov. Policija pa je od 1. do 7. decembra zaznala 1146 kršitev, je razvidno iz poročil inšpektorata in policije, s katerimi se je seznanila vlada, piše STA.

