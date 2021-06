Naval na gimnazije: vse, kar šteje, so ocene, a te niso pravi pokazatelj znanja

Letošnji podatki za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022 kažejo, da je letos v primerjavi z lanskim letom v programih srednjega strokovnega izobraževanja in v gimnazijskih programih več prijavljenih, izjema sta nižje in srednje poklicno izobraževanje, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani, pojasnjujejo na pristojnem ministrstvu. Tudi zato se nekateri na želeno šolo ne bodo mogli vpisati. ''Vpis v srednje šole je zgrešen že vsaj 15 let,'' pa je opozoril direktor Gimnazije Bežigrad Ciril Dominko. Eksternih izpitov, ki so bili nek pokazatelj znanja, ni več. ''Vse, kar šteje, so ocene, a te že dolgo časa niso več napovedne,'' je še opozoril.

Do 22. aprila 2021, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022 prijavilo 20.061 kandidatov, lani jih je bilo 19.262. V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.665 kandidatov, lani 1.187.

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 470 kandidatov, lani 507, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.703 kandidati, lani 3.726, od tega se jih je 114 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja. V programe srednjega strokovnega izobraževanja se je vpisalo 8.614 kandidatov, lani 8.150 in v gimnazijske programe 7.274 kandidatov, lani 6.879. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.886 kandidatov,,lani 5.546, za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.388 kandidatov, lani jih je bilo 1.333.

Foto: Thinkstock

Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je prijavljenih več kandidatov, kot je učencev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, teh je 19.191, 1.138 več kot lani.

Na razpisna mesta pa so se letos lahko prijavili tudi takšni, ki so zaključili zgolj osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Novost so tudi ''dijaki preusmerjenci'', ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program, nekaj pa je še prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini.

Naval na gimnazije

''Na naši gimnaziji je bilo tako lani kot letos več zanimanja za vpis, kot je razpoložljivih mest. Lani in letos smo imeli za več kot dva oddelka več kandidatov, ob normativu, da jih je v razredu po 30,'' je razmere na Gimnaziji Bežigrad pojasnil direktor Ciril Dominko. Glede na razpisna mesta je približno 80 kandidatov več, je še dodal.

V mesecu aprilu, še pred prenosom prijav, so imeli na Gimnaziji Bežigrad 277 kandidatov za sedem gimnazijskih oddelkov, 45 kandidatov za 22 mest v športnem oddelku in še 59 prijav za 22 prostih mest na oddelku za mednarodno maturo. ''Na mednarodni maturi je to rekord od leta 1990, tudi za športni oddelek je zanimanja izrazito več,'' je pojasnil Dominko.

Po prenosu prijav je ostalo za dober razred preveč kandidatov za gimnazijski oddelek, okoli 10 jih je preveč za športni oddelek, za mednarodno maturo pa so postopek izbire za 22 kandidatov že zaključili.

''Odločili smo se, da jih sprejmemo čim več, kolikor le gre in sprejeli 213 dijakov. To pomeni, da jih bo v razredu več kot 30. V prvem krogu je bilo potrebnih točk za vpis 173, kar pomeni, da si lahko imel zgolj dve štirrici v treh letih. Za drugi krog je bilo potebnih 172 točk oziroma tri štirice pri uspehu zadnje triade osnovne šole,'' je še dodal.

''Postopek vpisa v srednje šole je napačen že vsaj 15 let''

Zavajanje z izjavami, da je naval z vpisom predvsem na sredješolske gimnazije posledica številčnejše generacije, je brez primere, menijo številni ravnatelji srednjih šol. ''Da bo leta 2022 tako številčna generacija, vemo že deset let,'' je ob tem dejal Dominko.

Vpis v srednje šole po njegovem enostavno ni dobro urejen iz dveh razlogov. Prvič zaradi ukinitve sprejemnih izpitov za srednje šole, zadnji poskus za ponovno uvedbo je bil leta 2013, in drugič zaradi ocenjevanja na daljavo v luči epdiemije koronavirusa. ''Opažam, da so se ocene dvignile, veliko več je odličnjakov v osnovnih in srednjih šolah. To je marsikomu dalo pogum za vpis na gimnazijo, kar sicer morda ne bi bila prva izbira in najbolj izrazito se to kaže v Ljubljani,'' še meni Dominko.

Število potrebnih točk za vpis na gimnazije eksplodiralo

Eden od staršev, ki želi ostati neimenovan, je denimo izpostavil problem vpisa na eno od ljubljanskih gimnazij. Osnovnošolec, ki je letos z uspehom dosegel 152 točk, se v letošnjem šolskem letu ne more vpisati na nobeno ljubljansko gimnazijo, lani bi mu to uspelo na večini gimnazij.

''Ne šole ne ministrtsvo ne razmišljajo o številčni generaciji, ki se letos vpisuje v srednje šole in gimnazije. To bo težava tudi prihodnja štiri leta, v kolikor ne bo sistemskih sprememb. Morda bi pristojni lahko razmislili o odprtju novih gimnazij ali celo dodatnih oddelkih tam, kjer je interesa veliko,'' je opozoril.

To šolsko leto bo leto preizkušnje

Ocene iz osnovne šole že dolgo časa niso več napovedne, je še poudaril Dominko, zaskrbljen pa je tudi, kaj bo z letošnjimi dijaki prihodnje leto. Zaradi epidemije in ocenjevanja na daljavo so ocene pri mnogih učencih boljše, vprašanje pa je, ali je temu primerno tudi znanje. ''Otroci niso nič krivi, a realna slika se bo pokazala že v dveh mesecih, ko se bo v srednjih šolah preverjalo in ocenjevalo znanje,'' je še izpostavil.

Do prenosa prijav zmanjšali obseg razpisanih mest

Prvotno število razpisanih mest, teh je bilo 24.108 se je malenkost spremenilo, so v mesecu maju sporočili z resornega ministrstva. Do roka za prenos prijav so namreč na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. ''Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal na 23.476 razpisanih mest. Po roku za prenos prijav pa smo na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali za 454 mest,'' so pojasnili.

Srednje šole pa morajo zagotoviti tudi mesta za ponavljalce, zato je za 20.061 prijavljenih kandidatov poleg 23.930 razpisanih mest na voljo še dodatnih 211 mest. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 24.141 prostih mest.