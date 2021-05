Mariborski policisti so bili danes okoli 13.30 obveščeni, da so na eni izmed srednjih šol v Mariboru prejeli sumljivo pošiljko, iz katere se je ob odprtju usula neznana snov (prah). Po neuradnih informacijah gre za Drugo gimnazijo.

Policisti so kraj zavarovali, pošiljka pa bo poslana v analizo. Osebe, ki so bile snovi izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajajo do konca analize v karanteni, so sporočili s Policijske uprave Maribor.