Danes znani rezultati splošne mature

Dijaki in vsi ostali, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes seznanjeni z doseženim uspehom. Celosten pogled na rezultate splošne in poklicne mature 2020 bodo sicer na novinarski konferenci predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter pristojni na Državnem izpitnem centru.

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 6078 dijakov (lani 6343) s 84 šol, ki so maturo opravljali iz 35 različnih predmetov. Zaradi epidemije koronavirusa je letos splošna in poklicna matura potekala malo drugače. Začela se je konec maja s pisnim izpitom iz angleščine in nadaljevala z esejem iz materinščine, ki bi ga morali po prvotnem načrtu pisati 5. maja. Do sredine junija so potekali pisni izpiti iz preostalih predmetov, v drugi polovici junija pa ustni izpiti, piše STA.

Do četrtka možen ugovor na izračun ocene

Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili danes. Od 7. ure dalje bodo lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu. Letos so zaradi epidemije prvič pospešili vzpostavitev elektronskega vpogleda v izpitne pole, tako da maturantom na vpogled ne bo več treba v Ljubljano. Vpogled v pole je možen do srede (15. julija), do četrtka pa bo možno ugovarjati na izračun ocene.

Na spomladanski izpitni rok poklicne mature se je prvič prijavilo 9489 kandidatov (lani 9698) s 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Z uspehom na poklicni maturi so kandidate seznanili teden prej (7. julija).

Kandidat s poklicno maturo lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi oziroma na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1989 kandidatov (lani 1860), največ jih bo opravljalo izpit iz angleščine, matematike, kemije in psihologije, še navaja STA.