Četrtošolci in petošolci znova v šolskih klopeh. Maturantje pred preizkušnjo.

Četrtošolci in petošolci se bodo tako po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo danes v šolskih klopeh pridružili učencem prvega triletja in devetošolcem. Najmlajši so se v šole vrnili že pred dvema tednoma, učenci devetih razredov pa pred enim tednom. Učenci 6., 7. in 8. razredov pa bodo s šolanjem na domu nadaljevali še danes in v torek in se v šolske stavbe vrnili v sredo, piše STA.

Srednješolci bodo šolsko leto zaključili od doma

Od danes se oddelki v osnovnih šolah in tudi v vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi. Po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka učencem v razredu ne bo treba nositi mask, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo.

Srednješolci bodo šolsko leto zaključili doma, razen tisti iz zaključnih letnikov. Ti so zadnja dva tedna prav tako že obiskovali pouk v šolah, s katerim pa so zaključili in v soboto začeli opravljati maturo s pisnim izpitom iz angleščine.

Danes maturante čaka preizkus iz materinščine - slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine, ki poteka v dveh delih. Najprej bodo pisali esej, po odmoru pa se bodo lotili še druge pisne pole. Drugi maturitetni izpiti bodo sledili, kot je bilo za spomladanski rok predvideno že pred epidemijo. Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija.

Maturo bo letos prvič opravljalo 15.567 dijakov. Na splošno se je prijavilo 6078, na poklicno pa 9489 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra, še navaja STA.