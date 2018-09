Z novim šolskim letom novosti tudi v šolskem programu in delovniku

Poletnih počitnic je konec in za 257.369 slovenskih šolarjev se danes začenja novo šolsko leto. Med njimi je 184.169 učencev in 73.200 dijakov. Prvič bo skozi šolska vrata vstopilo 21.874 učencev in 19.600 dijakov. V novem šolskem letu so predvidene tri delovne sobote, na račun katerih bodo daljše novoletne in prvomajske počitnice.

Osnovne šole bodo za prvošolce pripravile svečane sprejeme. Nekatere srednje šole pa tudi na družbenih omrežjih pozivajo dijake, naj na prvi šolski dan ne ponižujejo dijakov 1. letnikov. Poleg zapisa NE fazaniranju! so med drugim navedli, da mora biti prvi šolski dan pozitivna izkušnja za vse.

Šole bo obiskal tudi Miro Cerar

Ministrica za izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Maja Makovec Brenčič je v poslanici vzgojo in izobraževanje izpostavila kot enega od ključnih stebrov naše družbe. Šolarjem pa je zaželela dobro počutje, veliko zadovoljstva, uspehov, tudi pri znanjih.

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar bo danes obiskal I. gimnazijo v Celju in I. Osnovno šolo Celje. Udeležil se bo tudi prireditve ob začetku pouka na Evropski šoli Ljubljana, ki bo svoja vrata učencem danes odprla prvič. Agencija za varnost prometa skupaj z Mestno občino Kranj pripravlja sprejem za prvošolce.

Tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan je v poslanici ob začetku novega šolskega leta učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom zaželel čim več znanja, vedoželjnosti in radovednosti, so sporočili iz DZ. Znanje namreč "širi naša obzorja, pripomore k razumevanju drugačnosti, k solidarnosti ter človečnosti in strpnosti," je poudaril.

Novosti v šolskem v programu in delovniku učiteljev

Največ novosti se sicer letos obeta v osnovnih šolah. Na predvidoma 144 osnovnih šolah bodo poskusno organizirali razširjen program nekoliko drugače kot doslej. Na 125 osnovnih šolah bodo učenkam in učencem omogočili dodatne dejavnosti na področju gibanja in zdravja.

Na 19 osnovnih šolah pa bodo poleg spremenjenega razširjenega programa poskusno vrnili obvezno učenje dveh tujih jezikov v zadnji triadi devetletke, obenem pa bo na teh šolah za prvošolčke obvezno učenje prvega tujega jezika, seveda ob predhodnem soglasju staršev, so navedli na ministrstvu.

Precejšnje spremembe bodo pri delovnem času učiteljev, ki po novem naj ne bi delali več ali manj, kot je njihova 40-urna tedenska delovna obveznost, njihove obveze pa naj bi bile od zdaj zapisane in načrtovane bolj jasno.

V srednjih šolah se spremembe nanašajo na polnoletne dijake, saj bodo starši po novem potrebovali njihovo soglasje, denimo za vpogled v ocene. Razširja se tudi program vajeništva.

Prvi šolski dan se bo danes poznal tudi na cestah. Da bo pot v šolo in domov varna, bodo na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Kljub temu voznike opozarjajo, naj predvsem v bližini šol zmanjšajo hitrost vožnje, staršem pa svetujejo, da otroke poučijo o pravilnem ravnanju v prometu.