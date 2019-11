Našli truplo britanskega podpornika sirskih Belih čelad: več zlomov in poškodbe glave

James Le Mesurier the founder of the White Helmets #whitehelmets who saved a lot of Syrians lives,

has been reported dead this morning, in what is believed to be a murder. Such a heart breaking news ! will miss you bro .. #jameslemesurier

RIP pic.twitter.com/OeDuroFZB2 — Amjad Wardeh (Ref.J) رف جيه (@art_wardeh) November 11, 2019

James Le Mesurier je bil nekdanji častnik britanske vojske in je vodil neprofitno organizacijo Mayday Rescue. Ta usklajuje donacije za sirske Bele čelade, ustanovljene leta 2013, pisarne pa ima v Istanbulu in na Nizozemskem.

Po poročanju lokalnih medijev so Le Mesurierjevo truplo, na katerem so vidni zlomi nog in poškodbe glave, danes zjutraj našli ob vznožju stavbe, v katerem je njegovo stanovanje.

Okoliščin njegove smrti pristojne oblasti niso pojasnile, njegov urad pa smrti ni želel komentirati, poroča AFP.

Leta 2016 dobili alternativno Nobelovo nagrado

Foto: Reuters Bele čelade so prostovoljna skupina za pomoč civilistom po bombnih napadih sirskih vladnih sil na območju pod nadzorom sirskih upornikov.

V vojni v Siriji so Bele čelade z nudenjem medicinske pomoči ter izvajanjem reševalnih in iskalnih akcij rešile na deset tisoče ljudi. Po nekaterih ocenah so rešile vsaj 115 tisoč življenj. Leta 2016 so Bele čelade za svoje delo prejele alternativno Nobelovo nagrado, leto kasneje pa je dokumentarni film o skupini prejel oskarja.

Trump jim je odobril pomoč v višini 4,5 milijona dolarjev

Le Mesurier je leta 2015 za televizijo Al Jazeera dejal, da je začel usposabljati in podpirati organizacijo v začetku leta 2013 skupaj s turškimi strokovnjaki za reševanje, začel pa je z ekipo 20 ljudi. "Delal sem v Istanbulu in zbral skupino turških prostovoljcev za reševanje po potresih," je dejal.

Bele čelade so postale tarča prosirskih in proruskih skupin, poroča AFP. Skupino so obtožili, da podpira teroriste v Siriji, vendar pa podporniki skupine to odločno zanikajo.

Ameriški predsednik Donald Trump je Belim čeladam 22. oktobra odobril pomoč v višini 4,5 milijona dolarjev.