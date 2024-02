Našli skrivni sef Ivana Zidarja, v njem pa polno denarja

Leta 2015 se je začel osebni stečaj Ivana Zidarja, direktorja in lastnika gradbenega podjetja SCT. Zidar je nepremično premoženje prepisal na družinske člane, veliko denarja pa je izginilo. Konca postopka Ivan Zidar ni dočakal, saj je leta 2021 umrl. Tri leta po njegovi smrti zadeva poteka kot stečaj zapuščine.

Stečajnemu upravitelju je nepremičnine in nekaj denarja uspelo vrniti v stečajno maso, zdaj so veliko gotovine našli še v Zidarjevem sefu, razkriva 21. decembra 2023 objavljeno poročilo. Gre za okoli 830 tisoč evrov, ki jih je Zidar skrival pred upniki, poroča Delo.

V sefu evri in švicarski franki

Stečajni upravitelj Boštjan Jurkošek pravi, da do njegove smrti niso imeli dostopa do hiše na Zelenovi ulici 34 v Ljubljani. Ko je umrl, se je začel postopek, da so smeli vstopiti v nepremičnino, takrat pa so tam odkrili sef. V njem je bilo skoraj 600 tisoč evrov gotovine, poleg evrov pa so bili še švicarski franki, vredni več kot 230 tisoč evrov, je razvidno iz dopolnitve otvoritvenega poročila, 21. decembra 2023 objavljenega na spletni strani agencije za javnopravne evidence in storitve.

Polovica denarja bo končala v Zidarjevi stečajni masi, polovica pa v stečajni masi njegove nekdanje žene Vincencije Zidar oziroma Lambergar, ki je tudi v postopku osebnega stečaja.