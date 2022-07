Nasilje vzgojiteljev nad ukrajinskimi sirotami v Postojni?

Na Centru za socialno delo (CSD) v Postojni so prejeli več anonimnih prijav, da naj bi se vzgojitelji ukrajinskih sirot, ki so nastanjene v Slavini pri Postojni, fizično znašali nad otroki, je poročala TV Slovenija. Za zaposlene, ki so prišli v Slavino skupaj z otroki iz Ukrajine, so organizirali delavnice o ničelni toleranci do nasilja v Sloveniji.

Po neuradnih podatkih, ki so jih pridobili na na TV Slovenija, naj bi vzgojitelji otroke lasali in brcali. Na Centru za socialno delo v Postojni so potrdili prejem anonimnih prijav.

Kristina Zadel Škrabolje iz notranjsko-primorskega CSD je za TV Slovenija pojasnila, da naj bi nasilje nad otroki izvajalo osebje oziroma zaposleni v Slavini. Po njenih navedbah so na podlagi tega takoj začeli postopek ugotavljanja ogroženosti otrok. Zadevo po navedbah televizije preiskuje tudi policija.

Vzgojitelji so z otroki prišli iz Ukrajine

Kot je poročala televizija, so zaposleni prišli v Slavino skupaj z otroki iz ukrajinske sirotišnice, po prejetju prijav pa je CSD takoj organiziral delavnice zanje. Izvajajo jih v teh dneh. V okviru delavnic jih poučujejo o ničelni toleranci do nasilja v Sloveniji.

"S prijavami sem bila seznanjena in sem jih prenesla vodstvu ter se z njimi tudi pogovarjala o tem. Težko komentiram, ker so zelo kontradiktorna mnenja, navedena v prijavi, in to, kar predstojnica meni oziroma zazna," pa je za TV Slovenija povedala skrbnica projekta nastanitve sirot Cvetka Kernel.

Zavračanje strokovne pomoči in vključevanja otrok v slovenske vrtce

Po neuradnih podatkih so na TV Slovenija tudi izvedeli, da naj bi zaposleni zavračali pomoč strokovnih delavcev in vključevanje otrok v slovenske vrtce. Večina od 20 otrok je sicer starih do štiri leta, najstarejši pa ima sedem let.