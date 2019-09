"Namesto da bi žival zdravili, se lastniki odločijo za podhranjenost" #video

Po zadnjem primeru zanemarjenih živali in mučenju psov na Kozjanskem, kjer inšpektorji kljub pregledu na lokaciji niso videli nič spornega, se poraja vprašanje, kje so pristojni organi. Vse pristojne službe so zadnje tri dni zavile v molk. Edini odgovor je posredovala veterinarska uprava, ki je pojasnila, da zaradi kitajske delegacije nimajo časa za odgovore.

Inšpektorji so bili na Kozjanskem že pred mesecem dni, a niso odkrili nič spornega. Čeprav naj bi se psi, zaprti v kleti, prehranjevali z lastnimi iztrebki, zaradi hudega zanemarjanja pa ni bilo več pomoči za devetletno dogo, ki so jo morali uspavati. Podhranjeno, z odprtimi ranami in 20-centimetrskim tumorjem, so poročali v oddaji Danes 18.

Kdo si zatiska oči?

Kaj vse je morala devetletna psička Lara prestati, vedo le njeni lastniki, ki so več kot očitno slabo skrbeli zanjo. "Psa se ni hranilo oziroma se ga je premalo hranilo daljše časovno obdobje," je pojasnil veterinar Dejan Eisner in hkrati poudarja, da se lahko bolezensko stanje, ki je prizadelo psičko, pojavi v kratkem času.

Foto: Siol.net Kmalu po reševalni akciji so jo člani društva Srce za Bulle prepeljali k veterinarki, ta jo je sicer podrobno pregledala, tudi 20-centimetrski tumor, iz katerega se je izcejal gnoj. A kot je zapisala v poročilu, ji zaradi zelo slabega zdravstvenega stanja in močne podhranjenosti ni preostalo nič drugega kot odločitev za evtanazijo.

Kot ugotavljajo v ptujskem društvu Grajske tačke, mnogo malih živali tako trpi tudi zaradi finančne stiske lastnikov. "Namesto da bi žival zdravil, se lastnik odloči za stradanje, da žival umre, na tak način pa se sam reši stroškov, kar seveda ni prav," je za oddajo Planet 18 dejal Mirko Vamberger.

Prav tako premalo hranjeno psičko pasme stafford in njena desetmesečna mladiča je prostovoljcem uspelo rešiti iz rok istih lastnikov. Mlada Foxy in Boomer, ki sta medtem že pri novih lastnikih, pa nista bila cepljena in čipirana.

"Cepljenje proti steklini je obvezno od tretjega do četrtega meseca starosti psa. Potem cepljenje velja eno leto, torej do datuma, leto dni," je razložil veterinar Eisner. A tudi tega veterinarska inšpekcija naj ne bi ugotovila, ko je pred mesecem dni opravljala nadzor pri lastnikih.