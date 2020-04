Največ starostnikov mrtvih v Šmarju pri Jelšah, Metliki ... #infografika

V šmarskem domu starejših je zaradi bolezni covid-19 umrlo 29 varovancev, v metliškem 13, v ljutomerskem deset in šest v horjulskem. Najslabše razmere so v šmarski ustanovi, kjer je kar polovico vseh okužb, ki so jih potrdili v slovenskih domovih za starejše. Predstavljamo vam epidemiološko sliko s statističnim pregledom v omenjenih domovih, kjer so razmere najbolj kritične.

Od 79 primerov smrti, ki jih je v državi zahteval novi koronavirus, je bilo 58 varovancev domov starejših.

V Sloveniji imamo 102 domova za starejše občane, vključno s koncesionarji. Od tega so okužbo z novim koronavirusom, ki povzroča bolezen covid-19, zabeležili v 15 domovih. V teh je pet domov takšnih, kjer imajo več kot dve okužbi, je na včerajšnjem odboru za zdravstvo pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar.

Izmed vseh domov v državi je situacija trenutno najbolj skrb vzbujajoča v DOS Metlika, Šmarje pri Jelšah, Ljutomer in Horjul, kjer se je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje do zdaj okužilo skupaj 267 varovancev in 70 zaposlenih. Podatke do vključno 19. aprila je na seji odbora za zdravje poslancem včeraj predstavila epidemiologinja Tatjana Frelih z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Metlika:



Metliški dom ima kapaciteto 172 stanovalcev. Okužba je bila potrjena pri 47 stanovalcih, od tega je 13 stanovalcev za posledicami bolezni umrlo. Med okuženimi je tudi 15 zaposlenih, umrl ni nihče.



Šmarje pri Jelšah:



Kapaciteta doma je 211 stanovalcev. Okužba je bila potrjena pri 117 stanovalcih, od tega jih je umrlo 29. Med zaposlenimi je bil novi koronavirus potrjen pri 36 osebah, umrl ni nihče.



Horjul:



V Horjulu kapaciteta znaša 157 varovancev, covid-19 so potrdili pri 21 stanovalcih, pri čemer je šest varovancev umrlo. Med zaposlenimi so zabeležili pet okužb, umrl ni nihče.



Ljutomer:



Ljutomerski dom ima kapaciteto 180 stanovalcev, 82 je takšnih, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Deset stanovalcev je umrlo. Okužilo se je tudi 21 zaposlenih, umrl ni nihče.



Podatki do vključno 19. 4. 2020.