Najstnica v Brežicah proti staršem naščuvala policijo, ker so ji vzeli telefon

Mladoletna Poljakinja je v ponedeljek policistom v Brežicah prijavila, da jo starša maltretirata, sta do nje psihično nasilna in sta ji vzela telefon. Policisti so ugotovili, da je prišlo do vzgojnega spora med starši in 14-letnico, zato so ji pojasnili, da je ena od vlog staršev tudi vzgoja in da ne gre za kaznivo dejanje ali prekršek.