Najdražji ognjemet v Portorožu, a šele naslednji večer

Ognjemet je simbol najdaljše noči v letu, ko z odštevanjem pozdravimo novo leto in bližnjim zaželimo najlepše želje. A čeprav je ognjemet že dolgo del tega rituala, Arso že nekaj let poziva, naj se mu zaradi onesnaževanja zraka odpovemo.

"Pri eksplozijah se sproščajo snovi, ki zastrupljajo ozračje. Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje. Vabimo vas, da se ob novoletnih praznovanjih odpoveste ognjemetom in drugi pirotehniki. S tako odločitvijo lahko hitro, brezplačno in učinkovito pripomorete k večji kakovosti zraka," so zapisali na svojih straneh. Kot še pojasnjuje ARSO, lahko delci, če ni padavin, v zraku ostanejo tudi več dni, ko pa jih spere dež, te onesnažijo površinske vode in podtalnico.

Lanski petminutni ognjemet je Ljubljano stal 4.380 evrov z vključenim davkom in tudi cena letošnjega je enaka. Foto: YouTube

Največ ljudi si vsako leto zagotovo ogleda spektakularni ognjemet z ljubljanskega gradu. Pod ljubljanskim gričem se na silvestrovo namreč zbere okoli 100 tisoč ljudi. Kot so nam sporočili iz Javnega zavoda Turizem Ljubljana, njegova priprava zahteva štiri osebe, trajal pa bo pet minut.

"Rakete iz biorazgradljivih materialov bodo letos v barvah Ljubljane, to je zelena, in v silvestrskih barvah, kot so srebrna, zlata in modra. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami," so zapisali v zavodu. Dodali so še, da so izstrelki v skladu z EU zakonodajo (certifikat CE) ter so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov.

Lanski petminutni ognjemet je stal 4.380 evrov z vključenim davkom in tudi cena letošnjega je enaka.

Štajerska prestolnica tudi letos računa na zasebnega investitorja. "Mestna občina Maribor že od leta 2011 ni organizator in plačnik ognjemeta, zadnja tri leta ga organizirajo in plačajo zasebniki," so nam odgovorili z Mestne občine Maribor.

Portorož obljublja najlepši ognjemet v Sloveniji, a šele naslednji večer

Tudi Murska Sobota bo novo leto pozdravila s petminutnim ognjemetom, ki bo občino stal 1900 evrov bruto.

Nekaj posebnega med vsemi slovenskimi mesti je zagotovo Portorož. Ognjemet bodo imeli prvega januarja, ob 18. uri zvečer. Kot pravijo v Avditoriju Portorož, ki za ognjemet skrbi, "ne bo najkrajši in ne najdaljši, bo pa zagotovo najlepši v Sloveniji." Novost letošnjega ognjemeta je to, da bo dramaturško opremljen, kar pomeni, da ga bo spremljala glasba. "Zanj bomo odšteli 7.500 evrov, gre pa za razgradljiv ognjemet, po vseh ekoloških in evropskih smernicah okoljevarstva," so še dejali v Avditoriju Portorož.

Nekatere občine bodo denar raje namenile v dobrodelne namene, želijo si mirnejših praznikov. Foto: STA

Mestna občina Koper je lani za ognjemet namenila 5.000 evrov, letos pa ga ne bo imela.

Prav toliko je za ognjemet lani namenila tudi Mestna občina Ptuj, letos pa ognjemeta pri njih ne bo. "Sredstva bo Mestna občina Ptuj namenila ptujskim osnovnim šolam - šolskim skladom za izvedbo šol v naravi, plavalnih tečajev itd. ter lajšanje drugih stisk otrok, ki potrebujejo pomoč. Tovrstna pirotehnika ima prav tako škodljiv vpliv na okolje in živali," so kot razlog za ukinitev ognjemeta zapisali na Ptuju.

Tudi z Zavoda za turizem in kulturo Kranj so nam odgovorili, da ognjemeta pri njih tudi letos ne bo, bodo pa ob polnoči novo leto pozdravili s konfeti. "Le ti so iz biorazgradljivega materiala, kar pa seveda ne pomeni, da za seboj ne bomo počistili," so nam sporočili z zavoda.

Tudi v Celju ognjemeta že vrsto let ni in ga za silvestrovo ne bo niti letos, so nam sporočili. Ognjemeta prav tako ne bo v Novi Gorici.

Tudi v Mestni občini Velenje ognjemeta ne pripravljajo že nekaj let in sredstva namenjajo za dobrodelne namene. Lani so tako pet tisoč evrov namenili za projekt društva paraplegikov za nakup novega kombija, še leto prej so 10 tisoč evrov namenili za otroško igralo na Velenjski plaži, ki je prilagojeno tudi za otroke s posebnimi potrebami.

V Mestni občini Novo mesto že približno deset let ne pripravljajo novoletnega ognjemeta in enako bo tudi letos. "Razlog za to odločitev je skrb za okolje, s takšnim ravnanjem sledimo tudi usmeritvi Agencije RS za okolje, ki poziva občine, naj se odpovejo ognjemetom. Tako je naše silvestrovanje prijaznejše tudi za mlajše otroke, starejše in hišne ljubljenčke. K podobnemu ravnanju vsako leto spodbujamo naše občane," so zapisali v Mestni občini Novo mesto.

Na Bledu bodo namesto ognjemeta letos pripravili svetlobno kuliso z imenom "silvestrska igra svetlobe". Foto: STA

Silvestrskega ognjemeta letos ne bo niti na Bledu, nadomestila ga bo "silvestrska igra svetlobe", ki bo Bled razsvetljevala od 20. ure naprej, so nam sporočili iz Turizma Bled. "Destinacija Bled je ponosna nosilka okoljskih znakov Slovenia Green Gold, v Sloveniji nas je le pet, in mednarodnega znaka Sustainable Destination Top 100, ki ga podeljuje nevladna organizacija greendestinations.org. Zaradi zaveze k trajnostnemu razvoju se torej destinacija odpoveduje ognjemetu in namesto tega obiskovalcem in domačinom ponujamo svetlobno kuliso," so zapisali.

Ljubljana: Ognjemet povzroči le kratkotrajno povišanje vrednosti delcev

Na osnovi različnih pobud za ukinitev novoletnega ognjemeta je Mestna občina Ljubljana (MOL) lanski preverila vpliv pirotehnike na onesnaženost zraka v novoletnem času. Preverili so podatke na merilni postaji, ki je od Ljubljanskega gradu oddaljena en kilometer.

"Rezultati meritev kažejo, da je vpliv novoletnih ognjemetov in uporabljene pirotehnike zaznaven le v okviru kratkotrajno povišane vrednosti delcev PM10, ki se pojavi v prvih jutranjih urah novega leta. Onesnaženost v naslednjih urah hitro oslabi in vpliva pirotehnike z meritvami ni več mogoče zaznati. Na dnevnem nivoju je ta vpliv statistično zanemarljiv, zato ocenjujemo, da novoletni ognjemet razen kratkotrajno povišane urne vrednosti delcev PM10 bistveno ne vpliva na raven dnevne in mesečne obremenjenosti zraka z delci PM10," so zapisali na svoji spletni strani.

Onesnažen zrak lahko vpliva na občutljivejše skupine ljudi, težave pa lahko povzroči tudi zdravim ljudem. Foto: Bor Slana

Kot pravijo, ni mogoče ugotoviti, da bi enkratni silvestrski ognjemet povzročil več dni trajajoče onesnaženje zraka. "Zagotovo pa ne gre zanemariti količine na trgovskih policah dosegljive pirotehnike, ki jo uporabijo posamezniki. Z okoljskega stališča bi bilo vsekakor bolj smotrno pozvati vse ognjemetov željne občane, naj ne kupujejo pirotehnike, ampak naj si raje v družbi prijateljev ogledajo novoletni ognjemet z Ljubljanskega gradu," menijo na MOL.

Arso tudi letos poziva, naj se ognjemetom odpovemo

A meritvam MOL ne pritrjujejo pozivi ARSO. V letošnjem sporočilu za javnost so namreč zapisali, da njihove meritve kažejo, da koncentracije delcev v ozračju na prehodu v novo leto presežejo dovoljeno dnevno mejo onesnaženosti za delce PM10. Ker njihove merilne postaje niso postavljene v bližini prireditev v mestu, to pomeni, da so koncentracije na teh mestih še veliko večje.

"Delci, ki so posledica ognjemetov, so manjši od enega mikrona, zato lahko prodrejo globoko v pljuča in telo. Vsebujejo lahko kalij, stroncij, vanadij, titan, barij, baker, svinec, magnezij, aluminij, antimon, žveplo, molibden, mangan, fosfor, cink, saje in druge," pravijo na ARSO. Močno lahko vplivajo na občutljivejše skupine ljudi, težave pa lahko povzročijo tudi zdravim ljudem.