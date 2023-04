Na Trgu republike se je na pobudo Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na zborovanju Za Slovenijo in resnico zbralo nekaj sto ljudi, ki so proti ukinitvi samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Podprli so interpelacijo vlade, o kateri na pobudo SDS DZ razpravlja danes, in priporočila NSi vladi za krepitev vrednot osamosvojitve.

Slovenska osamosvojitev je po navedbah združenja na podlagi plebiscitarne volje in kljub političnim delitvam "prvič v zgodovini povezala slovenski narod v samostojni in demokratični državi ter pomeni uresničitev njegovega največjega političnega cilja".

Odločitev vlade za ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve so v združenju VSO označili za nerazumno in sprejeto v odsotnosti dialoga. Ta odločitev v družbo po njihovem mnenju vnaša dodatne delitve in odnos do osamosvojitve, ki ni v skladu z njenimi vrednotami. "To stanje zahteva ponoven premislek o pomenu slovenske osamosvojitve," so ocenili.

Protestirajo "proti politiki, ki osamosvojitev degradira v sredstvo političnih delitev, in proti ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve", so poudarili.

Peterle: Muzej enkrat bo!

Predsednik osamosvojitvene vlade in združenja Lojze Peterle je na zborovanju dejal, da se zavzemajo za resnico o osamosvojitvi in za pouk o osamosvojitvi. Združenje zaradi ukinitve muzeja podpira interpelacijo na pobudo SDS o delu in odgovornosti vlade ter priporočila NSi za krepitev vrednot osamosvojitve, je povedal. "Muzej enkrat bo," je zagotovil.

Mladi so hvaležni za samostojnost Slovenije, ki je bila dosežena leta 1991, je dejala predsednica podmladka NSi, Mlade Slovenije Katja Berk Bevc. Spoštujmo in čuvajmo svojo domovino, je pozvala.

Janša: V Sloveniji kriza vrednot, ki povzroča vse ostale krize

Obrambni minister v času osamosvajanja in predsednik SDS Janez Janša je dejal, da ukinitev samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve ni nič drugega kot "simbolno spuščanje zdajšnje slovenske zastave in dviganje stare". Po njegovi oceni se poskuša storiti vse, da bi preprečili, da bi se čas osamosvajanja Slovenije predstavljal tudi prihodnjim generacijam. "Gre za končno dejanje nekega procesa, ki so ga sprožil tisti, ki jim osvoboditev Slovenije nikoli ni bila intimna opcija," je dejal.

V Sloveniji je po njegovem mnenju kriza vrednot ta pa povzroča tudi vse ostale krize. Rezultati se tako izražajo denimo "v inflaciji, ki je skoraj dvakrat večja od evropskega povprečja". "Ni hujše krize od krize vrednot," je poudaril.

Skrb politike mora biti po besedah predsednika SLS Marka Balažica skrb za skupno dobro, ne pa za lasten žep. A prepričan je, da prihajajo boljši časi. Pozval je k podpori kmetov. "Zaslužimo si, da končamo s pomladjo in začnemo poletje," je pozval.

Dežman pot k rešitvam vidi v pogovorih

Nezadovoljstvo z ukinjanjem samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve je izrazil tudi Jože Dežman, ki je bil njegov direktor, po januarski združitvi tega muzeja in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije pa je marca prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi. Na tokratnem zborovanju po njegovem mnenju branijo ustavo. Pot k rešitvam pa vidi v pogovorih. Glede na to je tudi zdaj povabil k pogovorom.

Koroški Slovenec Karel Smolle, ki si je prizadeval za mednarodno priznanje Slovenije, je dejal, da tudi Slovenci na avstrijskem Koroškem ne bodo dovolili omalovaževanja osamosvojitve. Samo odločnost tedanje vlade je po njegovem opozorilu prispevala k temu, da je Slovenija postala samostojna država.

Navzoči na zborovanju so nosili slovenske zastave in transparente z napisi kot denimo "Uničevalci Slovenije in poštenih Slovencev. Dol z mafijo." in "Vladajo nam komunistični nasledniki in sovražniki slovenskega naroda. Spokajte!".

Združenje VSO je že konec januarja predstavilo akcijski načrt za obrambo samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve oz. preprečitev njegove združitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, kot je odločila vlada na predlog ministrice za kulturo Aste Vrečko. V načrtu so med drugim napovedali poziv k interpelaciji vlade, protestno zborovanje, simpozije in domoljubne prireditve.