Na zahodu države že neurja, grozi tudi toča

Ponekod po državi se že pojavljajo močnejša neurja in nalivi, ki se počasi premikajo proti notranjosti države. Na prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih. Promet je na takšnih območjih upočasnjen.

Kot je razvidno s spletnih strani Agencije za okolje (Arso), so močne padavine zajele predvsem zahod države, vzdolž meje z Italijo. Oblak padavin se počasi pomika proti vzhodu.

Za več delov Slovenije je Arso prižgal rdeče opozorilo zaradi velike nevarnosti toče. Največja verjetnost obstaja na Dolenjskem, Koroškem, v Ljubljani z okolico, v Pomurju, na Savinjskem in v Spodnjem Posavju.

Nestabilno ozračje nad našimi kraji je bilo sicer že petek, danes pa se je začasno umirilo. Zgodaj popoldne pa se je nevihtna aktivnost znova prebudila. Vremenoslovci padavine z nevihtami napovedujejo najprej v zahodni Sloveniji, do nedeljskega jutra pa se bodo predvidoma razširile nad vso Slovenijo.

Jutri zvečer so možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, možni bodo tudi močnejši nalivi. Vročina bo popustila. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 19 do 26 stopinj Celzija.

Zvečer bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Po nižinah bo sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev.

Krajevna neurja z morebitno debelejšo točo bodo predvidoma omejena le na vzhodno Slovenijo. Zaradi predvidenih obilnejših nalivov lahko povsod nastanejo težave z meteorno vodo in hudourniškimi vodotoki. Osvežilo se bo, v nedeljo popoldne bodo marsikje v zahodni in osrednji Sloveniji temperature le okoli 20 stopinj Celzija.

V prvih dneh prihodnjega tedna bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti in nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Znova bo topleje, v ponedeljek in torek bodo najvišje dnevne temperature stopinjo ali dve nad 30 °C, od sredine tedna naprej pa v notranjosti Slovenije ne bo več kot 30 stopinj Celzija. Novega vročinskega vala po napovedih meteorologov zaenkrat ni na vidiku.