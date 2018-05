Na Voglu konec smučanja, dogajanja pa ne #video

Za številne dobrodošli sončni praznični dnevi so bili ljubiteljem smučanja manj všeč. Zaradi visokih temperatur so se namreč morali posloviti od belih strmin. Čeprav pa je danes konec smučanja, to ne pomeni, da poleti na Voglu dogajanja ne bo. Ob zaključku smučarske sezone je dogajanje na Voglu za Planet TV preverila novinarka Monika Oset.

Video: Planet TV / Novinarka: Monika Oset

Na Voglu je še vedno dober meter snega, zato na zadnji dela prost dan ljubitelji smuke uživajo do konca. "Mi smo letos tukaj že tretjič, stalni gostje pa že pet let," je povedal eden od obiskovalcev.

Južni sneg jim ni delal pretiranih preglavic, prav tako pa jim je bilo všeč, ker ni bilo gneče. Čeprav so se žičnice danes obračale bolj ali manj brez smučarjev, so jih letos zagnali kar 170-krat.

Z obiskom so na Voglu zadovoljni

Da so se letos smučarji res lahko naužili spuščanja po belih strminah, potrdijo tudi na Voglu. "Letošnja smučarska sezona je bila predvsem zelo dolga, saj smo začeli z obratovanjem smučišča že 11. novembra," so povedali. Kljub visokim temperaturam, ki so prehitro talile sneg, so z izkupičkom in obiskom smučišča v letošnji sezoni zadovoljni. "Smo zadovoljni ker smo zabeležili res rekordno število obiskovalcev," pravijo.

Danes je res konec smučanja, a to ne pomeni, da poleti na Voglu dogajanja ne bo.