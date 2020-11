"Prejeli smo veliko število prijav prostovoljcev, študentov medicinskih strok in posameznih zdravstvenih delavcev s primarnega in sekundarnega nivoja. Vsi so pripravljeni priskočiti na pomoč, zdaj, ko je to resnično potrebno," je na družbenem omrežju Facebook danes zapisal strokovni direktor Matjaž Vogrin.

Po njegovih besedah se je prijavilo več kot 300 posameznikov, tako da v tem trenutku vseh niti ne morejo vključiti v delovne procese. "Številni so že razporejeni na nova delovišča, ostale pa bomo vključevali glede na potrebe. O vseh podrobnostih bodo obveščeni naknadno," je pojasnil strokovni direktor, ki je v četrtek v javnem pismu opozoril, da se zaradi strmega naraščanja števila bolnikov s covid-19 v UKC Maribor spoprijemajo z izjemno kadrovsko stisko, zaradi katere grozi nevarnost, da bodo lahko poleg bolnikov s covid-19 obravnavali le še bolnike na urgenci.

Po številnih prijavah na pomoč si je lahko oddahnil

"Zaradi tako velikega odziva se naša bojazen, da bomo morali začasno prekiniti z izvajanjem onkoloških in drugih terciarnih zdravstvenih storitev, v tem trenutku ni uresničila, in to kljub temu da še zmeraj kritično primanjkuje medicinskih sester in specialistov internističnih strok. Poziv in prošnja zanje sicer še zmeraj veljata," je v današnjem zapisu navedel Vogrin.

V svojem imenu in v imenu pacientov, ki se zdravijo v UKC Maribor, se je zahvalil vsem, ki so se odzvali klicu na pomoč. "Zagotavljam, da bomo skupaj zagotovili zdravstveno oskrbo vsem, ki jo bodo potrebovali," je poudaril. Število bolnikov s covid-19 v UKC Maribor sicer še vedno narašča. Kot so danes sporočili iz kliničnega centra, imajo trenutno hospitaliziranih 187 takšnih bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 38.

Bolnike s covid-19 med drugim nameščajo v prostore oddelka za pljučne bolezni, ki je na Slivniškem Pohorju. V UKC Maribor pojasnjujejo, da omenjeni oddelek nemoteno nadaljuje z ambulantno obravnavo pljučnih bolnikov, bolniki pa vstopajo skozi poseben vhod, ki je ločen od območij s covidnimi bolniki, piše STA.