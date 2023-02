Na številko 112 v povprečju več kot 1.400 klicev dnevno

Na številko 112 se lahko 24 ur na dan in vse dni v letu obrne vsakdo, ki sporoča potrebo po nujni medicinski pomoči, pomoči gasilcev in drugih reševalnih služb ali policije. Stisko je možno sporočiti tudi prek SMS-sporočila, pri čemer je ta možnost namenjena predvsem gluhim in naglušnim. Tem je na voljo tudi aplikacija Wap112. Na številko 112 lahko posameznik kadarkoli brezplačno pokliče v katerikoli državi EU. Slovenija je številko 112 uvedla leta 1997.

Leta 2021 so klici na evropsko številko za klic v sili 112 predstavljali 56 odstotkov vseh klicev v sili

Ob klicu na številko 112 mora posameznik povedati kdo kliče, kaj se je zgodilo in kje ter kdaj, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe in okoliščine nesreče ter kakšna pomoč je potrebna.

Leta 2021 so klici na enotno evropsko številko za klic v sili 112 predstavljali 56 odstotkov vseh klicev v sili. Skupno se je število klicev na 112 v primerjavi z letom 2019 povečalo za tri odstotke na 153 milijonov, so sporočili z Evropske komisije.

Pri nas v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, ki zagotavljajo stalno dežurstvo. Poleg ljubljanskega največ klicev na pomoč prejmeta celjski center za obveščanje, ki je lani prejel dobrih 63.000 klicev, in mariborski center za obveščanje, ki je lani prejel nekaj manj kot 59.000 klicev, kažejo podatki Uprave RS za zaščito in reševanje.

Operaterji v centrih za obveščanje so lani največkrat aktivirali gasilce

Operaterji v centrih za obveščanje so lani na podlagi prejetih klicev izmed sodelujočih sil za zaščito, reševanje in pomoč največkrat aktivirali gasilce, in sicer 32.801-krat. Gorski reševalci so bili aktivirani 830-krat, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 701-krat, reševalni psi 155-krat, potapljači 40-krat in jamarji 26-krat.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so lani posredovale v kar nekaj odmevnih dogodkih večjega obsega. Med temi so na upravi za zaščito in reševanje izpostavili poplave, neurja in močne vetrove, pa požare v naravi julija in avgusta, eksplozijo v podjetju Melamin, reševanje planincev ob udaru strele na Malem Triglavu in reševanje iz jame Primadona.