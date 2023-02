Pogrešano osebo na Tolminskem so našli mrtvo

Gorski reševalci GRS Tolmin in gasilci PGD Tolmin so v četrtek ob 18.44 začeli iskalno akcijo za pogrešano osebo na območju naselja Zatolmin v občini Tolmin.

Še pred njihovim prihodom so jo policisti našli v reki Tolminki.

Gorski reševalci in gasilci so umrlo osebo prenesli do parkirišča, kjer jo je prevzela pogrebna služba, so navedli v jutranjem poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.