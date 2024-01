Na smučanju v tujini se ob nesreči vse spremeni

Če radi smučate, je dobro, da nekaj pozornosti namenite razmisleku o tem, ali ste poleg smučarske opreme ustrezno opremljeni tudi z zavarovanjem, če pride do nezgode. Ali in kakšno zavarovanje potrebujete za vijuganje po snegu, je odvisno predvsem od tega, kam potujete. Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so pregledali zavarovanja za smučarje.

"Če pride do nezgode na smučišču v Sloveniji in se pri tem poškodujete, bodo stroški zdravljenja kriti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in prispevka. Takoj ko se odpravite v tujino in prestopite mejo, pa naj gre za dnevni izlet na bližnje smučišče ali daljše počitnice, se situacija v zvezi z morebitnimi nesrečami, ki se pripetijo ob smučanju, bistveno spremeni," so zapisali na ZPS.

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja sicer stroške krije do določene mere, a na smučiščih, ki so običajno težje dostopna, stroški reševanja pa zato višji, boste kaj hitro soočeni z visokimi zneski, pri katerih evropska kartica ne bo pomagala. Evropska kartica potrjuje upravičenost do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini po enakih pogojih, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate. Kartica je brezplačna, ZPS svetuje, da jo naročite pravočasno pred odhodom v tujino. Običajno velja eno leto, potem je treba naročiti novo.

Evropska kartica se uporablja izključno v državah članicah EU, evropskega gospodarskega prostora in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, BiH, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji. Če potujete kamorkoli drugam, vam ne zagotavlja nikakršnega varstva. Tudi v državah, kjer ta velja, je pomembno vedeti, da ne bo krita celotna oskrba, ki jo lahko pričakujete v domači državi.

Informacije tudi na aplikaciji

Da bi se lažje znašli v labirintu zdravstvenih institucij in storitev, do katerih ste upravičeni, je za pametne telefone na voljo aplikacija, ki v 24 jezikih nudi informacije o uporabi kartice v vsaki od držav EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici.

Če smučate v tujini, je treba vedeti, da evropska kartica ne krije stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (s helikopterjem ali reševalnimi sanmi) v večini držav, prav tako ne krije stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine. Tudi številne druge zdravstvene storitve bo morda treba doplačati.

Najpomembnejše in najbolj razširjeno je zdravstveno zavarovanje za tujino, zavarovalnice pa vam ponujajo še različna druga kritja, denimo proti nezgodam, tatvini ali kraji, izgubi prtljage, odgovornosti, prekinitvi potovanja ...