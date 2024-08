Zaprta dolenjska avtocesta, na ljubljanski obvoznici promet ovira srna

Tudi ta konec tedna je na cestah po državi pričakovati gost promet, napoveduje prometnoinformacijski center. Večjo gnečo in zastoje je pričakovati vse do ponedeljka. Nastoji že nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in pred predorom Karavanke v obe smeri. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški se čaka okoli pol ure. Zaradi prometne nesreče je zaprta dolenjska avtocesta med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, na ljubljanski obvoznici pa promet ovira srna.

Že v zgodnjih jutranjih urah s slovenskih cest poročajo o zastojih. Pričakovano nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru in na Gorenjskem. Pred predorom Karavanke je zastoj v smeri proti Avstriji dolg dva kilometra, za vstop v Slovenijo pa je kolona vozil dolga pet kilometrov. Zaradi zastojev predor občasno zapirajo.

Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju. Obvoz je možen po vzporedni in regionalni cesti. Občasno bo promet potekal po enem pas, sporoča prometnoinformacijski center.

Previdno tudi na ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami, kjer je promet oviran zaradi srne na vozišču.

Trenutno stanje na slovenskih cestah lahko spremljate spodaj.

Čakalne dobe se lahko zgolj zaradi povečanega prometa podaljšajo tudi za uro, zato naj si vozniki pri potovanjih vzamejo nekaj rezervnega časa, svetujejo na prometnoinformacijskem centru.

Zaradi praznika več prometa tudi med tednom

Povečan promet je zaradi četrtkovega praznika po številnih evropskih državah pričakovati tudi v naslednjem tednu. Do tega lahko pride že v delovnih dneh pred praznikom, pa tudi po njem, zaradi povečanega števila tovornih vozil, podaljšani konec tedna pa bo še povečal število ljudi, ki se bodo odpravili na potovanja.

Na policiji vsem, ki se odpravljajo na pot svetujejo strpno in previdno vožnjo, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela. Udeležencem v prometu svetujejo, naj zagotavljajo primerno varnostno razdaljo med vozili, še posebej na odsekih, kjer izvajajo gradbena dela in naj hitrost vožnje prilagodijo trenutnemu stanju prometa. Opozarjajo, da zaradi možnosti zastojev in stoječe kolone obstaja nevarnost naleta.

Na pot vzemite zadostno količino tekočine

Na prometnoinformacijskem centru voznikom predlagajo, da so poleg prometnih informacij in upoštevanja prometnih pravil pozorni tudi na vremenske razmere.

Agencija RS za okolje (Arso) za danes in prihodnje dni napoveduje vročinski val, ki bo zajel celotno Francijo, jug Britanskega otočja, države Beneluksa, pa tudi območje Alp, severnega Sredozemlja in Balkana. Od danes najbolj izrazito vročino pričakujejo na Primorskem, kjer bo najvišja dnevna temperatura med 34 in 38 stopinjami Celzija. Drugod po Sloveniji je pričakovati temperature med 31 in 35 stopinjami Celzija. Vročinski val bo vztrajal večji del prihodnjega tedna, prve možnosti osvežitve se po napovedih Arsa obetajo konec prihodnjega tedna.

Z današnjim dnem in vse do preklica je ponovno razglašena tudi požarna ogroženost za občine v obalno-kraški in goriški statistični regiji.

Udeleženci v prometu naj s seboj na pot vzamejo zadostno količino tekočine. V stoječi koloni naj ne zapuščajo vozil in naj ne hodijo po avtocesti. Ustvarijo naj reševalni pas, upoštevajo naj navodila in obvestila policistov, redarjev, cestninskih nadzornikov.