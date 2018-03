Na referendum teden ali dva pred volitvami? #video

Pred tednom dni so vrhovni sodniki razveljavili referendum o drugem tiru, kateremu je nato sledil odstop predsednika vlade Mira Cerarja. Vodje poslanskih skupin so še pred tem na posvetu pri predsedniku države Borutu Pahorju za datum rednih volitev izbrali 10. junij. Vendar pa politika zdaj, ko je potrebno določiti datum za volitve in referendum, ni tako enotna, kot je bila pred Cerarjevim odstopom.

Novinarka: Sanja Hrgota/Video: Planet TV

Pobudnik referenduma o drugem tiru in vodja gibanja Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič je lani predlagal, da se omenjeni referendum izpelje skupaj s predsedniškimi volitvami.

Poslanci državnega zbora so temu nasprotovali, nekateri poznavalci so to označili za politično taktiziranje. Več ljudi na volitvah bi namreč pomenilo, da bi Kovačiču zakon o drugem tiru lahko uspelo zavrniti že na referendumu, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

SMC in SDS: Datum predčasnih volitev naj bo 10. junij

Skupni datum volitev in referenduma se v zadnjih dneh ponovno omenja, in sicer predvsem zaradi stroškov v višini treh milijonov evrov, ki nastanejo ob izvedbi referenduma.

Medtem ko se večina parlamentarnih strank zavzema, da bi na volišča odšli 27. maja, SMC in SDS vztrajata, da bi na volišča odšli 10. junija.

Na referendum bi lahko odšli teden ali dva pred volitvami

Kot so poročali na Planet TV, bi obe stranki radi uredili vprašanje zaščite NLB pred sodnimi odločbami na Hrvaškem.

Medtem ko SMC po odstopu premierja Mira Cerarja dodaten čas potrebuje, da se vrne nazaj v stare tirnice, SDS računa na zaključek parlamentarnih komisij, ki preiskujeta afero žilne opornice in bančno luknjo.

Vendar pa bi po poročanju Planet TV SMC in SDS s tem povzročili, da bi na referendum o drugem tiru odšli teden oziroma dva pred volitvami. Tako bi si stranki nakopali odgovornost za stroške, ki bi nastali ob izvedbi referenduma.