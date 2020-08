Na protestu se je zbralo okoli 1.500 ljudi, potekal je mirno

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti v petek na območju centra Ljubljane opravili varovanje neprijavljenega shoda. Shod se je okoli 19. ure pričel na Prešernovem trgu, kjer se je zbralo okoli 1500 protestnikov, ki so odšli po ulicah centra Ljubljane do Vilharjeve ulice, kjer se je nato shod tudi zaključil, so zapisali policisti. Na Trgu republike se je zbralo okoli 50 protestnikov.

Kot so še sporočili, so policisti opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet inizvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. "Dogodek je potekal mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti," so še sporočili policisti, ki so pri varovanju shoda ugotovili kršitev Zakona o javnih zbiranjih in kršitev 17. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru, ter izvedli deset postopkov ugotavljanja identitete.

Kot so še sporočili, se nadaljuje zbiranje obvestil glede omenjenih dogodkov, policisti pa bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu zakonodajo.