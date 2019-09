Na Primorki zaradi nesreče zaprt vozni pas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zdaj Prometno-informacijski center na omenjenem odseku še ne poroča o zastojih, a vseeno previdno ni odveč.

Sicer pa ta konec tedna na slovenskih cestah poteka kar nekaj obnovitvenih del.

Na štajerski avtocesti bo do danes ponoči promet med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Fram potekal dvosmerno po eni polovici avtoceste.

Na gorenjski avtocesti bosta še danes na razcepu Podtabor zaprta izvoz in uvoz proti Karavankam. Od ponedeljka dalje pa je predvidena popolna zapora priključka Naklo proti Karavankam.

Na primorski avtocesti je zaprt priključek Divača v obe smeri. Obvoz je možen preko Kozine, Sežane vzhod in Senožeč.

Na cesti Žužemberk - Soteska - Novo mesto je zaprt odsek Dolnji Kot - Soteska predvidoma do 10. oktobra.

Zaprta je tudi cesta Žirovnica - Begunje v Žirovnici pri železniškem prehodu, in sicer do jutri zvečer, natančneje do 19. ure.

Še vedno je vsak delovnik med 8. in 17. uro zaprta cesta Kranjska Gora - Vršič - tako bo vse do 4. oktobra.